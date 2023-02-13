Ganalı futbolcunun yakınlarının umutlu bekleyişleri devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli olan ve Türkiye'nin 10 ilini derinden etkileyen deprem felaketleri sonrasında, enkaz altında kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut da kaldıkları rezidansın yıkılması sonucunda enkaz altında kaldı ve ekiplerin çalışmalarına rağmen yaklaşık 8 gündür çıkarılamadılar.

Antakya ilçesi İnönü Bulvarı'ndaki 12 katlı 250 daireli rezidansta, arama kurtarma çalışmaları devam ederken Atsu'nun yakınları da binanın çevresinde bekliyor ve iyi haberler almayı umuyor.

Rönesans Rezidans'taki çalışmalar sırasında 1 kişiden ses geldiği ve 2 kişinin termal kamerayla tespit edildiği haberi büyük bir heyecan yarattı.

Ancak, henüz net bir gelişme olmadı ve buna rağmen umutlu bekleyiş sürüyor.

Enkaz alanındaki Ganalı futbolcunun yakınlarından birisi, elinde tuttuğu Atsu'nun ayakkabısını bir an olsun bırakmadı ve ondan gelecek umutlu habere odaklandığını gösterdi.

Müzisyenin gözyaşları

Ganalı futbolcunun hala enkaz altında olması, ülkesi Gana'da da büyük bir üzüntüye sebep oluyor ve Gana'nın ödüllü müzisyeni Diana Antwi Hamilton, Atsu'dan iyi haberler bekliyor.

Atsu'nun bulunması için dua eden Hamilton, dua esnasında gözyaşlarına hakim olamadı ve ağladı.

GTV Breakfast Show'a röportaj veren müzisyen, Atsu'nun sağ bir şekilde enkazdan çıkarılması için dualar ediyor.

Christian Atsu'nun kardeşi Isaac Twasam ve oyuncunun menajeri Nana Sechre de enkazı altında olan Atsu için binanın başındaki bekleyişlerine devam ediyor.