Engin Fırat, Moldova'nın teknik direktörü oldu

Moldova Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne Türk teknik adam Engin Fırat getirildi.

Moldova Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 49 yaşındaki teknik adamın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 14 Kasım'da ve 17 Kasım'da İzlanda ile oynanacak maçlarda milli takımın başında yer alacağı kaydedildi.

Fırat'ın yarın düzenlenecek törenle basına tanıtılacağı aktarıldı.

2002-2003 sezonunda Werner Lorant'ın yardımcısı olarak 'de görev yapan deneyimli teknik adam, Samsunspor, , ve 'un da aralarında yer aldığı çok sayıda takımda çalıştı.