Enflasyon krizi Real Madrid'i tehdit ediyor: Mourinho ayrılık için 3 isim belirledi

José Mourinho şu anda 26 oyuncudan oluşan bir kadroya sahip; oysa Portekizli teknik adam yalnızca 20 oyuncuya, buna ek olarak uzun süreli sakatlıklar yaşayan 3 oyuncuya (Militao, Rodrygo ve Ferland Mendy) güvenmek istiyor. Böylece Mourinho, sakatları da kadroya dahil etse bile, ihtiyacından fazla 3 oyuncuyla karşı karşıya kalıyor.

Mourinho, Budapeşte maçının ardından tavrını açıkça ortaya koymuş ve şunları söylemişti: «Küçük bir kadro istiyorum; 20 oyuncu artı sakatlar.» Şimdi ise Thiago Pitarch'ın A takımda devam edeceğinin teyit edilmesiyle birlikte Real Madrid'in oyuncu sayısı 26'ya ulaştı.

Mevcut transfer döneminin çekinceleri göz önüne alındığında, işler büyük ölçüde net görünüyor; zira Mourinho, piyasa kapanmadan önce ayrılabilecek bazı oyuncular dışında, mevcut kadrosundan memnun görünüyor.

Real Madrid, teknik adamın ihtiyaçlarını karşılamak için 6 transfere 225 milyon euro harcadı; bunlar Diomande, Cucurella, Dumfries, Konaté, Bernardo Silva ve Carlos Espai. En dikkat çekici transfer Rodri olacaktı, ancak Manchester City'nin orta saha oyuncusu kritik bir zamanlamada kulüpten ayrıldı ve şu ana kadar başka bir orta saha oyuncusuyla anlaşmak için transfer piyasasına girme planı bulunmuyor.

Buna karşılık, kulüp Asensio'yu kadrosuna katmak için iyi bir teklif alırsa ve Real Madrid akademisi çıkışlı oyuncu ayrılmaya razı olursa, yeni bir stoper ile anlaşmak gündeme gelebilir; ancak oyuncu sürekli olarak takımda kalmak istediğini yineliyor.

Görünüşe göre Mourinho kadroda ihtiyacından fazla 3 oyuncuya sahip, ancak birden fazla mevkide oynayabilen oyunculardan yararlanmayı hedefliyor. Bunlara örnek olarak, tüm hücum hattında oynayabilen ve ayrıca orta sahada da görevlendirilebilecek olan Arda Güler ve Bernardo Silva verilebilir.

Aynı durum Bellingham için de geçerli. Teknik adam, az dakika alan ve oynama şansı yüksek olmayan oyuncuların varlığının soyunma odası içinde gergin bir çalışma ortamı yaratabileceğini düşünüyor ve bundan kaçınmaya çalışıyor.

Real Madrid hâlâ Camavinga'yı satmayı umuyor, ancak gerçek şu ki kulüp bu yaz transfer döneminde Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak için şu ana kadar ciddi bir teklif almadı. Camavinga takımda kalma isteğini ima etmiş olsa da, büyük kulüplerden birinden teklif alması halinde tavrını değiştirebilir.

Uygun bir teklif gelmesi durumunda Real Madrid oyuncunun ayrılmasına karşı çıkmayacak; ancak Mourinho, Camavinga'nın yeni sezon hazırlık döneminde sergilediği performanstan hoşnut kaldığını belirtmiş ve antrenmanlardaki bağlılığını da övmüştü.

Endrick'e gelince, onun durumu daha hassastı; ancak İspanyol «As» gazetesinin aktardığına göre kulüp, Mourinho'nun talebi üzerine oyuncuyu kiralama fikrini durdurdu. Bu nedenle şimdi odak noktası başka bir oyuncuya, yani Mendy'ye kayıyor; özellikle de sol bek mevkisinde 3 oyuncu bulunması sebebiyle.

Real Madrid, Mendy'nin durumuna bir çözüm bulmak istiyor; ancak «As» gazetesinin aktardığına göre oyuncu şu an için kulüpten ayrılmayı düşünmüyor.

Son olarak Real Madrid, Mourinho'yu kendi projesi için uygun oyuncu olduğuna ikna edebileceğine güçlü bir şekilde inanan Asensio için teklifler bekliyor. Kulüp akademisi çıkışlı oyuncu, ön uyluk kasında (dört başlı uyluk kası) kas sakatlığı yaşamadan önce, yeni sezon hazırlık döneminde büyük bir çaba göstermişti.

Sakatlığın Asensio'yu altı hafta boyunca Valdebebas antrenmanlarından uzak tutması bekleniyor; bu da transfer piyasasının kalan süresinde onu kadroya katmak için ciddi tekliflerin gelmesini daha da zorlaştıracak.

Mourinho'nun planı, her mevki için iki oyuncu bulundurmak; ancak bazı mevkilerde fazlalık var. Bunların başında, durumu hâlâ belirsiz olan Militao iyileşene kadar stoper mevkisi ve Mendy'nin güvenilmesi zor bir durum olarak görüldüğü sol bek mevkisi geliyor.

Ayrıca sağ kanat mevkisinde de bir fazlalık mevcut; Bernardo Silva'nın orta saha dahil birden fazla mevkide oynayabilme yeteneğiyle birlikte, forvet mevkisinde de bir bolluk söz konusu.

Bu oyunculardan herhangi biri ayrılırsa Real Madrid bu duruma olumlu yaklaşacak; ancak uygun teklifler gelmezse büyük olasılıkla takımda devam edecekler. Her hâlükârda kulüp, Mourinho'nun kadrosunun temelini çoktan attı; geriye artık transfer piyasası kapanmadan önce fazla oyuncuların kaderini netleştirmek kalıyor.