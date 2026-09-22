Enerji dolu ve kocaman bir gülümsemeyle: Klopp, Almanya'ya yeni bir dönemin müjdesini veriyor

Jürgen Klopp, Liverpool'daki teknik direktörlük döneminin Haziran 2024 sonunda sona ermesinin üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçtikten sonra bu Salı günü yeniden eşofmanını giydi. Bir buçuk yıl boyunca Red Bull'da futbol bölümü direktörlüğü görevini üstlenen Mainz, Dortmund ve Liverpool'un eski teknik direktörü, Almanya Milli Takımı'yla ilk antrenmanını yönetti.

Bu ilk antrenman, önümüzdeki Perşembe günü Xavi Hernandez yönetimindeki Hollanda'ya karşı UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk çıkış için bir hazırlık niteliği taşıyordu.

İspanyol "As" gazetesi, Alman teknik direktörün ilk antrenmanı hakkında şu yorumu yaptı: "Alışılmış Klopp'u gördük: enerji dolu, sıcakkanlı ve antrenman boyunca yüzünde kocaman bir gülümsemeyle. Klopp geri döndü."

Gazete ayrıca Klopp'un gelişinin Almanya Milli Takımı için yeni bir dönemin müjdecisi olduğunu ve uluslararası ara için seçilen iki kadroda yeni yüzlerin de yer aldığını belirtti. Onun yönetimi altında, Philipp True, Bambasi Konté, Yannick Engelhardt, Max Rosenfelder, Hennes Berns ve Younes Bin Talib gibi düzenli olarak ilk 11'de forma giymeyen oyuncular da bulunacak.

Younes Bin Talib'in aktardığına göre Klopp'un mesajı netti: "Almanya'yı gururla temsil edin, işler istediğiniz gibi gitmediğinde elinizden gelenin en iyisini yapın ve sahip olduğunuz her şeyi ortaya koyun."

Klopp'un etkisi oyuncular arasında belirgin bir şekilde görülmeye başladı. True şöyle diyor: "Onun için her şeyi feda etmeye hazır hissediyorsun kendini. Harika bir insan."

Rosenfelder ise onun büyük karizmasını övdü ve şunları söyledi: "Ona büyük bir saygı duyuyorsun, ama son derece nazik ve sıcakkanlı, seninle nasıl ilgileneceğini biliyor."

Younes Bin Talib, Klopp'un etkisini şu sözlerle özetledi: "Eğer seni ararsa, bu davete icabet etmen gerekir. O, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri."

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