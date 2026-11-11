Sporting CP’nin kış transfer döneminde iddialı bir hamle planlamasıyla Real Madrid’in forveti Endrick, ocak ayında takımdan ayrılabilir. Yeni göreve getirilen teknik direktör Paulo Fonseca’nın, sezonun ikinci yarısı öncesinde Brezilyalı forvetle yeniden bir araya gelmesi için Portekiz kulübüne çağrıda bulunduğu bildirildi.

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Endrick, Real Madrid'den ayrılmayı düşünüyor

Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken Endrick'in Madrid'deki geleceği giderek belirsizleşiyor. AS'ın haberine göre genç forvetin, daha iyi fırsatlar aramak için bu kış İspanya'nın başkentinden ayrılması bekleniyor.

20 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon düzenli olarak ilk 11'de yer bulmakta zorlandı. Tüm kulvarlarda yalnızca yedi maça çıkabildi ve sadece bir kez gol attı. Aldığı süre ciddi ölçüde kısıtlı olduğu için sezon ortasında ayrılması artık en mantıklı adım olarak görülüyor. Sporting, Brezilyalı oyuncuya Madrid'deki can sıkıcı durumundan hemen çıkma fırsatı sunmak için harekete geçti.

Sporting ve Fonseca transfer için bastırıyor

Bu olası kış transferinin arkasındaki başlıca isim, Sporting'in yeni teknik direktörü Fonseca. Aynı habere göre Fonseca, Madridli forveti öncelikli hedefi olarak belirledi ve yönetiminden transferi ocak ayında tamamlamasını doğrudan istedi.

Fonseca, Brezilyalı oyuncuyu Portekiz'deki yeni kadrosu için kritik bir takviye olarak görüyor. Kulüp yönetimi, teknik direktörünün talebini dinledi ve oyuncuyu yaklaşan transfer döneminde Lizbon'a getirmek için resmî adımları çoktan attı.

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Sporting'e transfer olması, Endrick'in çok iyi tanıdığı bir teknik direktörle yeniden çalışmasını sağlayacak. Fonseca, geçen sezon Lyon'da görev yaptığı dönemde yetenekli hücum oyuncusunu kadrosuna katmış, ikili arasında son derece verimli bir iş birliği ortaya çıkmıştı.

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Şampiyonlar Ligi'nin cazibesi ve düzenli oynama fırsatı

Eski Lyon teknik direktörüyle yeniden çalışma ihtimali, Endrick için önemli bir etken. Oyun profilini ve taktiksel güçlü yönlerini çok iyi bilen bir teknik direktörle tekrar çalışmak, sezonuna yeniden ivme kazandırması için ideal ortamı sağlayabilir.

Sporting ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı sunuyor. Avrupa'nın en üst düzey kulüp turnuvasında kendini sınamaya devam etme imkânının, oyuncunun nihai kararında büyük ağırlık taşıması bekleniyor.

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Endrick için her şeyden önemlisi, kendisine kayda değer süre almayı garanti edebilecek bir takıma gitmek. Santiago Bernabeu'daki birkaç zorlu ayın ardından forvet, merkezî bir rol üstleneceği bir projeye katılmaya kararlı.

Transfer görüşmeleri ve İtalya'dan rakip

AS Roma da oyuncuyu transfer etmek için aktif olarak girişimlerde bulunduğundan Sporting, Madridli yıldız için yarışta rakipsiz olmayacak. İtalyan ekibi yarışın güçlü adaylarından biri olmaya devam ediyor ve Portekiz kulübünün transfer planlarını zorlaştırabilir.

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Anlaşmanın yapısına gelince, doğrudan bir kiralık transfer tüm taraflar için oldukça uygulanabilir bir seçenek olmaya devam ediyor. Geçici bir transfer, Endrick'in bonservisinin bulunduğu kulüple bağı sürerken önemli deneyim kazanmasını sağlayacak.