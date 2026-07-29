Kendini kanıtlama konusundaki dizginlenemez arzusunu yansıtan bir hamleyle Endrick, yaz programını bozup iznini erken sonlandırma kararı aldı; bu, José Mourinho'ya verilmiş açık bir mesajdı. Vatandaşı Vinicius Junior ise dinlenme dönemini tam olarak tamamlamayı tercih etti.

Portekizli teknik adam çarşamba günü, Antonio Rüdiger ve Endrick ikilisinin Valdebebas Spor Kompleksi'ndeki antrenmanlara geri dönmesiyle güçlü bir moral desteği aldı. İkili, sağlık kontrollerini başarıyla geçtikten sonra, salı günü takıma katılan ve bugün ilk takım antrenmanını yapan Denzel Dumfries'e eşlik etti.

İspanyol "Sport" gazetesine göre asıl büyük sürpriz Endrick'in dönüşü oldu. Önceden hazırlanan programa göre Brezilyalı forvetin, Brezilya Millî Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki serüveninin son 16 turunda Norveç karşısında elenerek sona ermesinin ardından, 31 Temmuz'da Vinicius Junior ile birlikte dönmesi planlanıyordu.

Ancak 19 yaşındaki oyuncu bu rotanın dışına çıkmaya ve iznini tam iki gün kısaltmaya karar verdi. Böylece, ilk antrenman seansından itibaren Mourinho'nun güvenini kazanma çabasıyla Valdebebas'ta zamanından önce boy gösterdi.

Endrick, bu yazın kariyerinde dönüm noktası olduğunun farkında. Olympique Lyon'la seviyesini ve gol atma konusundaki özgüvenini yeniden kazandığı son derece başarılı bir kiralık dönemin ardından, şimdi Real Madrid'in yeni projesinde bir yeri hak ettiğini kanıtlamak istiyor. Özellikle hücum hattındaki son değişikliklerle birlikte; Gonzalo Garcia Fulham'a transfer olmaya yaklaşırken, Franco Mastantuono'nun kiralanması gündeme geldi, buna karşılık aynı niteliklere ve yaşa sahip doğrudan bir rakip olan Yan Diomande takıma katıldı.

Cumartesi günü oynanacak Fiorentina ile dostluk maçına hazır olmayacak olsa da Endrick'in hedefi net: Hazırlığını hızlandırmak ve hazırlık döneminden geriye kalan süre boyunca mümkün olduğunca fazla dakika toplamak.