Brezilya Milli Takımı kampından konuşan Real Madrid'in yeteneği Endrick, kış transfer döneminde kendisini kadrosuna katmaya çalışan Milan, Roma ve diğer kulüplerin umutlarını kırdı.

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2006 doğumlu Brezilyalı yetenek Endrick, geçen yazdan bu yana transfer söylentilerinin ve görüşmelerinin odağında. İtalya'da Milan ve Roma, ağustos ayında fazla şans bulamadan onu kadrolarına katmayı denedi. İki takım da ocak ayı için girişimlerini güçlü biçimde sürdürüyor.

Ancak Endrick, Brezilya Milli Takımı'nın Singapur maçının ardından kamp sırasında karma alanda durup Brezilyalı gazetecilerin geleceğine ilişkin sorularını yanıtladı. ESPN'in Sports Center Brazil programının aktardığı yanıt, kendisiyle ilgilenen kulüplerin beklediği gibi değildi.

BREZİLYA FORMASIYLA SAHNEDE - Endrick, önce sahada öne çıktı. Carlo Ancelotti, Brezilya'nın daha önce denenmemiş hücum üçlüsünde Vinicius Junior ve Estevao ile birlikte ona ilk 11'de şans verdi. Santrfor oynayan Endrick, Vinicius'un ilk üç golünden birinin asistini yaptı. Ardından Estevao'nun çok sayıdaki asistinden biriyle 4-0'ı getiren golü attı.

Brezilya, Singapur'u 7-0 mağlup etti. Endrick ise 90 dakikanın tamamında sahada kalarak Madrid'e döndüğünde Mourinho'nun kendisine verdiğinden çok daha fazla süre almaya hazır olduğunu gösterdi.

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MOURINHO YÖNETİMİNDE AZ SÜRE - Endrick, Real Madrid'de sezona sakat başladı. Ancak kas sorununu atlattıktan sonra, Vinicius'un uzun süreli cezası nedeniyle farklı dönemlerde forma giyememesine rağmen toplamda yalnızca 141 dakika sahada kaldı. Sadece bir maça ilk 11'de başladı; Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısındaki, kendisinin katkısıyla gelen çarpıcı geri dönüşte 1 gol ve 1 asist kaydetti.

ENDRICK KALMAK İSTİYOR - Milan ve Roma, Endrick'in menajerlik işlerini yürüten Roc Nation ile bir süredir temas hâlinde. Ocak transfer döneminde onu mümkünse kiralık olarak kadrolarına katmak, hatta sezon sonundan itibaren geçerli bir satın alma opsiyonu içeren formülle bonservisini almak için bastırıyorlar. José Mourinho şimdiye kadar Endrick'i Madrid'de tutmak istediğini her fırsatta dile getirmişti. Bugün ise Real Madrid'den ayrılığa kapıyı (neredeyse) tamamen kapatan bizzat Brezilyalı oyuncu oldu.

Karma alanda konuşan Endrick, az süre almasından yakınmadı ve ayrılmak istemediği Real Madrid'e duyduğu sevgiyi yineledi: "Az süre almak mı? Bence bu Mourinho'nun vereceği bir karar, değil mi? Elbette ben her zaman dünyanın en büyük kulübü olan Real Madrid'e yardım etmeye hazırım. Real'e yardım etmek ve takım arkadaşlarıma her zaman destek olmak için orada ömür boyu kalabilmeyi umuyorum".