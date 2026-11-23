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Endrick konusu, Real Madrid'de hem saha içinde hem de transfer gündeminde öne çıkıyor. Genç Brezilyalı forvet, Celta karşısında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle şanssızlık yaşadı ve yaklaşık 20 gün sahalardan uzak kalacak. Öte yandan geleceğinin İspanya dışında olabileceğine dair söylentiler de sürüyor.

Cadena Ser ve Cadena Cope'nin aktardığına göre Endrick'in temsilcileri, Real Madrid yönetimiyle görüşmek üzere bu hafta ya da en geç gelecek haftanın başında Madrid'de olacak. Görüşmenin amacı, Florentino Perez'in başkanlığını yaptığı kulübün 2006 doğumlu oyuncuyla ilgili gerçek niyetini öğrenmek. Mourinho'nun kendisine duyduğu büyük güvene rağmen Endrick çok az süre alıyor. Roc Nations ajansına göre bu süre fazlasıyla yetersiz. Ajans, oyuncunun önümüzdeki kış transfer döneminde ayrılmasına sıcak bakıyor.

Oyuncuyla ilgilenen birçok kulüp var ancak İspanya'dan gelen haberlere göre transferi gerçekleştirmek için en güçlü konumda olan Cardinale'nin Milan'ı. Hem Cadena Ser hem de Cadena Cope, Milan'ın oyuncunun bonservisinin tamamı için yaklaşık 70 milyonluk çok ciddi bir teklif sunduğunu aktarıyor.

Real Madrid şu ana kadar satışa resmen yeşil ışık yakmadı. Mourinho da bu konuda net konuştu: Special One Endrick'in kalmasını istiyor, çünkü onu çok iyi bir oyuncu olarak görüyor ve önünde daha da büyük bir gelecek olduğuna inanıyor. Roc Nations ile Real Madrid yönetimi arasında planlanan görüşme büyük önem taşıyor. Bu görüşme, neredeyse erkenden verilecek bir devam ya da tamam kararı niteliğinde olacak.

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Endrick, Real Madrid'e bağlı hissediyor ve bu formayla tarihe geçmek istiyor. Ancak rakiplerinin hem çok sayıda hem de çok üst düzey olduğunun farkında. Bu nedenle Milan'ı ve kulübün projesini değerlendiriyor: Milan'ın sundukları onu kayıtsız bırakmadı. Şimdi gözler Roc Nations'ın bir sonraki hamlesindeyken transfer ihtimali hâlâ masada.