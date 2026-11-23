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Endonezya futbolundan dikkat çekici görüntüler şu sıralar sosyal medyada dolaşıyor. Persib Bandung savunmacısı Julio Cesar de Freitas Filho, Bali United maçında rakibi Queven da Silva Inacio'yu kendi elleriyle sahadan çıkarmaya karar verdi. Bunu yapma şekli ise şaşkınlık yarattı.

Olay 74. dakikada yaşandı. Queven, bir mücadelenin ardından çimlerde kalınca oyun geçici olarak durdu. Orta saha oyuncusu daha sonra kendi başına taç çizgisine doğru yürümek isterken Julio Cesar onu kaldırıp saha kenarına taşıdı ve orada dikkat çekici bir şekilde yere bıraktı.

Bu hareket, Bali United cephesinden hemen itirazlara yol açtı. Hakem müdahale etti ancak Julio Cesar'a yalnızca sarı kart gösterdi. Böylece savunmacı maçı tamamlayabildi.

Maçın ardından Bali United teknik direktörü Johnny Jansen, savunmacının karıştığı bu anı eleştirdi. Hollandalı teknik adam, Persib'in oyunu hızla yeniden başlatmak istemesini anladığını ancak bunun yapılış biçimini kabul edilemez bulduğunu söyledi. Ona göre Julio Cesar kırmızı kartı bile hak etmişti.

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Queven de bu hareketten hoşnut değildi. Orta saha oyuncusu, Instagram üzerinden hakemin kararını pek anlayışla karşılamadığını gösterdi. "Bu utanç verici. Sadece sarı kart. Bu nasıl futbol?" diye tepki gösterdi.

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Persib Bandung, pazar günü Bali United karşısında önemli bir galibiyet aldı. Deplasman ekibi 66. dakikada Marko Dugandzic'in golüyle öne geçti ancak Mariano Peralta ve Luka Menalo daha sonra maçı tersine çevirdi: 2-1. Peralta, maçın son bölümünde kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle Persib, Endonezya Süper Ligi'nde 10 haftanın ardından dördüncü sırada yer alıyor. Kulüp, daha iyi averajla üçüncü sırada bulunan Bali United ile aynı sayıda, 19 puan topladı. Lider Persija Jakarta'nın 22 puanı var.

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Hollandalı futbolseverlerin Endonezya liginde takip edebileceği pek çok isim var. Bali United'da hatırı sayılır bir Hollandalı oyuncu grubu bulunuyor. Mike Hauptmeijer, Thijmen Goppel ve Tim Receveur pazar günü ilk 11'de başladı; Remco Balk ise 77. dakikada oyuna girdi. Ayrıca Bali United'ın başında Hollandalı teknik direktör Jansen bulunuyor.

Persib tarafında da Hollanda kökenli birçok oyuncu sahadaydı. Thom Haye, Eliano Reijnders, Sandy Walsh ve Marc Klok'un tamamı maça ilk 11'de başladı.