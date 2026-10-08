Premier Lig'in bazı kulüpleri, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın Manchester United aleyhine çıkan kararın önemini küçümser gibi görünen açıklamaları karşısında "şok" oldu; öyle ki şimdi temyiz sürecine siyasi müdahale konusunda "endişeli" hale geldiler.

Manchester City, mali ihlaller nedeniyle Premier Lig birliği tarafından, kendisine yöneltilen 115 suçlamanın 114'ünden resmen suçlu bulundu.

İngiltere Başbakanı, "BBC" kanalına yaptığı açıklamada, Manchester City'nin sahiplerinin, kulübün Premier Lig mali kurallarını ihlal etmekten mahkûm edilmesinin ardından kulübü satmaya karar vermesi halinde "son derece endişeli" olacağını belirtmişti.

İngiliz yayın kuruluşu "BBC"ye göre, İngiltere Başbakanı'nın açıklamaları bağımsız futbol düzenleme kurumunu zor bir duruma soktu.

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Burnham, Büyük Manchester belediye başkanlığı görevi sırasında kulübün Abu Dabi'li sahipleriyle olan ilişkisi konusunda artan bir baskıyla karşı karşıya kaldı.

İnceleme düzeyi, Muhafazakâr Parti lideri Kemi Badenoch'un Başbakanlık ofisinden, Başbakan ile kulübün üst düzey isimleri arasındaki toplantıların tüm ayrıntılarının yayımlanmasını talep edecek dereceye ulaştı.

Kulüpteki üst düzey kaynaklar, açıklamaları "son derece tuhaf" bulduklarını ve bunların "en iyi ihtimalle naif, en kötü ihtimalle ise fazlasıyla manipülatif olduğunu, bunun da iyi bir görüntü olmadığını" belirtti.

Bir başka kaynak durumun "talihsiz" olduğunu söylerken, bir diğeri Başbakan'ın "ağzından yanlış söz kaçırmasına" şaşırdıklarını ifade etti.

Bağımsız bir komisyon 2024 yılında 42 gün süren bir duruşma gerçekleştirdi; bu duruşma geçen ay açıklanan kararın çıkmasına yol açtı ve cezalara ilişkin bir duruşma hâlâ beklemede.

Ayrı bir bağımsız temyiz komisyonu, Manchester City kulübünün temyiz başvurusunu inceleyecek ve kulüp herhangi bir ihlalde bulunduğunu reddetmeye devam ediyor.



