Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında önümüzdeki salı Parc des Princes'te oynanacak Barcelona maçı öncesinde ağır bir darbe aldı; sol bek Nuno Mendes, uyluğunda yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek adaylar arasına girdi.

Fransız "Le Parisien" gazetesine göre Mendes, dün akşam Paris Saint-Germain'in Strasbourg'u 3-1 yendiği maçta sakatlandı ve sahayı terk etmek zorunda kaldı. Kulüp içinde ilk etapta durumunun büyük bir endişe yaratmadığı düşünülüyordu.

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Ancak oyuncunun bugün pazar sabahı geçirdiği tıbbi tetkikler farklı bir teşhis ortaya koydu ve Barcelona ile oynanacak beklenen karşılaşmada forma giyemeyeceği ihtimali arttı. Bu durum, Paris ekibi için önemli Avrupa maçı öncesinde bir darbe niteliğinde.

Mendes, 53. dakikada oyuna girip sonucun değişmesine katkı sağladıktan sonra 85. dakikada sahayı terk etti. Teknik direktör Luis Enrique tüm değişiklik haklarını kullandığı için Paris ekibi maçı on oyuncuyla tamamlamak zorunda kaldı.

İspanyol teknik direktör, maçın ardından basına yaptığı açıklamalarda şöyle dedi: "(Mendes) uyluğunda hafif bir şey hissetti, biz de risk almamaya karar verdik."

Enrique şunları ekledi: "Buna sakatlık diyebilir miyiz bilmiyorum, ama bir oyuncu eksik oynamaya karar verdik çünkü hiçbir risk almak istemedik. Durumu yarın değerlendireceğiz."

Paris ekibi, Avrupa turnuvasında 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor; ikinci sıradaki Barcelona'nın yalnızca attığı gol farkıyla önünde bulunuyor. Katalan ekibi, dün akşam İspanya La Liga'nın dokuzuncu haftasında Real Betis'in sahasında 5-2'lik ezici bir galibiyet elde etmişti.



