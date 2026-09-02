Barcelona'nın yedek takımının kanat oyuncusu Belçikalı Bisiwu, çarşamba akşamı Sabadell karşısında oynanan Katalonya Kupası finalinde ağır bir sakatlık yaşaması sonucu sedyeyle sahayı terk etmek zorunda kaldı.

"Sport" gazetesi, Bisiwu'nun Nova Creu Alta Stadı'nda Sabadell'in bir savunmacısından ayak bileğine sert bir müdahale almasının ardından karşılaşmayı terk ettiğini aktardı.

Belçikalı kanat oyuncusu, Pipa adlı oyuncunun sert müdahalesi sonrası sol ayak bileğinden sakatlandı ve sahayı terk etmek zorunda kalmadan önce maçın yalnızca 10 dakikasını oynayabildi.

Olay, Bisiwu'nun dönerek Pipa'dan sıyrılmaya çalıştığı sırada gerçekleşti. Katalan kanat oyuncusu topu aldı ve savunmacıya karşı hamle yapmaya çalıştığı anda, Sabadell'in sağ beki doğrudan ayağının topuğuna bastı.

Oyuncuyu belirgin bir şekilde acı çeker halde yerde bırakan son derece sert bir pozisyondu; ancak şaşırtıcı olan, maçın hakeminin bu hareket için faul dahi vermemesiydi.

Bisiwu, sağlık ekibinin müdahalesini istemekte gecikmedi. Ağrı çektiğinin doğrulanmasının ardından sağlık ekibi, en doğrusunun risk almamak ve oyuncuyu değiştirmek olduğuna karar verdi. Belçikalı oyuncu, belirgin şekilde acı çekerek ve dikkat çeken bir aksaklıkla sahayı terk etti; bu görüntüler hiç de iyimserliğe yer vermiyordu ve gerçekten de olay, oyuncunun sahadan sedyeyle çıkarılmasıyla sonuçlandı.

Bisiwu, sezonun ilk maçlarında yer almak ve Katalan kalesindeki uyum sürecini sürdürmek için Barcelona'nın yedek takımına katılmıştı.

Bisiwu'nun Barcelona'ya gelişi, sezon hazırlık döneminde de olumlu izlenimler bırakmıştı. Belçikalı oyuncu, A takımla antrenman yapma fırsatı bulmuş ve Basel karşısındaki hazırlık maçının en dikkat çeken oyuncularından biri olmuştu; teknik ekibin dikkatini çeken iki gol kaydetmişti.

Gösterdiği performans birçok beklentiyi beraberinde getirmiş, kulüp önümüzdeki aylarda gelişimini ve yükselişini sürdürmesi için ona güveniyordu.

Bisiwu, yarın perşembe günü yeni tıbbi tetkiklerden geçecek. Bu tetkikler, ayak bileğindeki sakatlığın ciddiyetini daha net belirlemeyi ve sahalardan ne kadar süre uzak kalacağını tespit etmeyi sağlayacak.