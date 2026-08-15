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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport

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Endişe verici görüntü: Musiala baygınlık geçirdi, Es-Sibari yardımına koştu

I. Saibari
Bayern Münih - RB Leipzig
Bayern Münih
RB Leipzig
Club Friendlies
Dortmund - Bayern Münih
Dortmund
Süper Kupa
J. Musiala
Fas
Almanya

Sabirî, Bayern Münih ile ilk kez sahaya çıktı

Bugün cumartesi oynanan Bayern Münih ile Leipzig arasındaki hazırlık maçının son dakikaları, Bavyera ekibinin oyuncusu Jamal Musiala'nın saha içinde bayılmasıyla endişe verici bir ana sahne oldu; ardından yeni takım arkadaşı İsmail Es-Sayberi hızla müdahale ederek ona yardım etti.

Musiala saha zeminine yığıldı ve bir an için bilincini kaybetmiş gibi göründü; Es-Sayberi hemen ona yöneldi ve sağlık ekibinin müdahalesini istedi.

Alman milli oyuncu tedavi gördü ve olaydan etkilenmiş görünmesine rağmen sahayı kendi ayaklarıyla yürüyerek terk etmeyi başardı. 86. dakikada yerine genç Senegalli Pape Ndiaye oyuna girdi.

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Bayern Münih
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Baygınlık, Musiala'nın 81. dakikada Es-Sayberi'nin verdiği asistin ardından Bayern'in üçüncü golünü kaydetmesinden sadece birkaç dakika sonra geldi. Bu, Faslı oyuncunun bu yaz Hollanda ekibi Eindhoven'dan yaptığı transferin ardından Bavyera ekibinin formasıyla ilk çıkışıydı.

Maç, Bayern'in 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Luis Diaz öne geçiren golü kaydetti, ardından Leipzig beraberliği yakaladı; daha sonra Nathaniel Brown ve Musiala ev sahibi takımın gollerini ekledi. Karşılaşma Münih'teki Allianz Arena'da oynandı.

Bu karşılaşma, Bayern'in gelecek cumartesi Borussia Dortmund'a karşı oynayacağı yerel Süper Kupa hazırlıkları kapsamında geldi. Ekip, Almanya Ligi'ndeki yolculuğuna 28 Ağustos'ta Stuttgart ile yapacağı maçla başlayacak.

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