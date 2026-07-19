Endişe verici bir transfer… Real Madrid’in rüyası, Fransa ve İngiltere karşılaşmasında kabusa dönüştü

2026 Dünya Kupası, 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşmeyle kulübe katılan İbrahima Konaté’nin Real Madrid taraftarları önünde ilk kez sahneye çıkması olması gerekiyordu.

Fransız stoper, Leipzig ve Liverpool’daki başarılı performanslarının yanı sıra, 1,94 metrelik boyu başta olmak üzere olağanüstü fiziksel özellikleriyle Santiago Bernabéu’ya geldi; bu da ona yönelik beklentileri oldukça yüksek tuttu.

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Ancak Katalan “Sport” gazetesinden gazeteci Alex Calaf, turnuvanın tam tersi bir sonuç doğurduğunu düşünüyor ve Konaté’nin durumunu, bu yaz Real Madrid’e katılan ancak Roberto Martínez yönetimindeki milli takımında ikincil bir rol oynayan Portekizli Bernardo Silva’nın durumuna benzetiyor.

Makalede, Fransız stoperin turnuva boyunca teknik direktör Didier Deschamps’ın güvenini kazanamadığına dikkat çekildi. Konaté, stoper sıralamasında William Saliba ve Dayot Upamecano’nun gerisinde kaldı ve yarı final öncesinde, grup aşamasında sonucu belli olan Norveç maçında sadece 14 dakika forma giydi.

İngiliz kabusu

Konaté’nin dün gece İngiltere ile oynanan üçüncülük maçında (6-4) ilk kez ilk 11’de yer alması ise bir “kabusa” dönüştü. Real Madrid’in yeni savunma oyuncusu, birçok pozisyonda olumsuz bir performans sergiledi ve Fransa milli takımı ilk yarıyı 4-0 geride kapattı.

Makalede, “Konaté, ilk golde Declan Rice’ın önündeki boşluğu kapatmak için yeterli çaba göstermedi. Dördüncü golde ise endişe verici bir pasiflik sergiledi; Bukayo Saka, ceza sahası içindeki ortayı değerlendirip golü attı. Ardından Deschamps, devre arasında onu oyundan aldı” denildi.

Makale, Konaté’nin tam konsantrasyonunda olduğunda, özellikle hava toplarında ve fiziksel mücadelelerde olağanüstü bir savunma oyuncusu olmaya devam ettiğini ekledi, “ancak konsantrasyonundaki düşüş onu bir güç unsurundan bir zayıflık noktasına dönüştürebilir” diyerek, Real Madrid’de hata payının Liverpool’a kıyasla bile çok daha az olduğuna işaret etti.

Kalaf, makalesini şu değerlendirmeyle sonlandırdı: “Konaté’nin Dünya Kupası performansı, Real Madrid’in gerçekten dünya çapında bir savunma oyuncusu transfer ettiği izlenimini vermiyor; aksine, Fransız oyuncuyu yaz hazırlık döneminde yeni bir sayfa açmaya ve Dünya Kupası’ndaki performansının kendisine kazandıramadığı güveni yeniden kazanmaya zorluyor.”