Bir basın raporu bugün pazar günü, Bayern Münih'in önümüzdeki dönemde Liverpool'un genç oyuncusunu kapmak istediğini öne sürdü.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Liverpool oyuncusu Rio Ngumoha'nın (18 yaşında), kendisine verilen oyun sürelerini en iyi şekilde değerlendirmesine rağmen, teknik direktör Andoni Iraola'nın planında yedek konumuna düştüğünü yazdı.

Ngumoha bu sezon tüm kupalarda 14 maçta sahaya çıktı; toplam 642 dakika forma giydi ve iki asist yaptı.

Genç oyuncunun Liverpool ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor ve sözleşme uzatma görüşmelerine rağmen, iki tarafın bir anlaşmaya varmaktan uzak olduğu görülüyor.

İngiliz "Telegraph" gazetesi daha önce, Alman kulübünün Ngumoha ile 60 milyon sterlin karşılığında anlaşma isteğini açıklamış, ancak Bayern Münih, oyuncuya sahip çıktığını vurgulayan ve ondan vazgeçme fikrini reddeden Liverpool'un net tutumuyla karşılaşmıştı.

Buna rağmen Bayern Münih, genç oyuncu ile Liverpool arasındaki görüşmelerin tıkanmasından yararlanarak bir girişimde daha bulunmak istiyor.