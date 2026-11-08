24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Endişe verici bir krizi fırsata çeviriyor: Bayern Münih, Liverpool'dan bir "cevher" kapmak istiyor

Transfers
Crystal Palace - Liverpool
Crystal Palace
Liverpool
Premier Lig
Mainz 05 - Bayern Münih
Mainz 05
Bayern Münih
Bundesliga
R. Ngumoha
İngiltere
Almanya

Sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor

Bir basın raporu bugün pazar günü, Bayern Münih'in önümüzdeki dönemde Liverpool'un genç oyuncusunu kapmak istediğini öne sürdü.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Liverpool oyuncusu Rio Ngumoha'nın (18 yaşında), kendisine verilen oyun sürelerini en iyi şekilde değerlendirmesine rağmen, teknik direktör Andoni Iraola'nın planında yedek konumuna düştüğünü yazdı.

Ngumoha bu sezon tüm kupalarda 14 maçta sahaya çıktı; toplam 642 dakika forma giydi ve iki asist yaptı.

Genç oyuncunun Liverpool ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor ve sözleşme uzatma görüşmelerine rağmen, iki tarafın bir anlaşmaya varmaktan uzak olduğu görülüyor.

İngiliz "Telegraph" gazetesi daha önce, Alman kulübünün Ngumoha ile 60 milyon sterlin karşılığında anlaşma isteğini açıklamış, ancak Bayern Münih, oyuncuya sahip çıktığını vurgulayan ve ondan vazgeçme fikrini reddeden Liverpool'un net tutumuyla karşılaşmıştı.

Buna rağmen Bayern Münih, genç oyuncu ile Liverpool arasındaki görüşmelerin tıkanmasından yararlanarak bir girişimde daha bulunmak istiyor.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin