Alman kulübü RB Leipzig, bugün pazartesi, 2026 Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı ile mücadele etmesinin ardından tatilini tamamlayan 19 yaşındaki genç Fildişili kanat oyuncusu Yan Diomande'nin takım antrenmanlarına döndüğünü açıkladı; öte yandan turnuvadaki olağanüstü performansıyla dünyayı büyüleyen oyuncu için İspanyol devi Real Madrid'in ilgisi yeniden gündeme geldi.

Leipzig'in resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığına göre, Diomande planlandığı gibi Alman takımındaki takım arkadaşlarına katıldı ve antrenman sahasında ilk tıbbi muayeneden geçti. Diğer oyuncularla birlikte gülümserken görülen oyuncunun fotoğrafına kulüp, "Aramıza tekrar hoş geldiniz çocuklar!" notunu düşerken, Fildişili oyuncunun takımdan ayrılma ihtimaline dair herhangi bir işarete yer vermedi.

Bundesliga'da anında parlama

Diomande, geçen yaz İspanyol takımı Leganes'ten 20 milyon euro karşılığında Leipzig'e katılmıştı. İspanya Ligi'nde geçirdiği bir sezonun ardından gelen oyuncu, Alman futboluna şaşırtıcı bir hızla uyum sağladı ve ülkesinin milli takımıyla katıldığı son Dünya Kupası'ndaki olağanüstü performansına da yansıyan dikkat çekici seviyeler sergiledi.

Genç Fildişili kanat oyuncusu, Dünya Kupası'ndaki performansıyla dünyayı büyüledi ve bu durum onu büyük Avrupa kulüplerinin, başta bu yaz transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katmaya yönelik ilgisi yeniden gündeme gelen Real Madrid'in radarına soktu.

Real Madrid bekliyor

Diomande'ye yönelik büyük Avrupa ilgisine rağmen, Leipzig açıklamasında oyuncunun ayrılık ihtimaline dair hiçbir işarete yer vermedi; bu da Alman kulübünün, şu anda Avrupa'nın en önde gelen genç yeteneklerinden biri kabul edilen yükselen yıldızına sıkı sıkıya bağlı olduğunun açık bir göstergesi.