Endişe uyandıran bir olay… Arjantin’in bazı oyuncuları, cezaları nedeniyle final maçında forma giyemeyecek mi?

Perşembe günü yayınlanan bir haberde, önümüzdeki Pazar günü İspanya ile oynanacak Dünya Kupası finalinde bazı Arjantinli oyuncuların kadroda yer almamasının olası olduğu belirtildi.

"AS" gazetesi, birçok Arjantinli oyuncunun Falkland Adaları'nın mülkiyetine ilişkin siyasi bir pankart açmasının, disiplin kuralları uyarınca hepsine spor cezaları uygulanmasına yol açabileceğini belirtti.

Ayrıca, benzer emsallere bakıldığında, bazı oyuncuların final maçında oynaması yasaklanabilir.

Buna bir örnek olarak, Londra Olimpiyatları’nda tam olarak aynı şeyi yaptığı için iki maçtan men edilen Güney Koreli oyuncu Park Jong-woo gösterilebilir.

Japonya’yı yenerek üçüncülük maçını kazandıktan sonra, Dokdo veya Tokto olarak bilinen, Japonca’da Takeshima olarak adlandırılan Liancourt Adaları ile ilgili siyasi bir slogan içeren bir pankart kaldırmıştı.

Sonuç olarak, bu maç Kore’nin turnuvadaki son maçı olduğu için FIFA Disiplin Komitesi onu madalya töreninden men etti ve 17 takım arkadaşının aksine o sırada bronz madalyasını alamadı.

Bununla birlikte, birkaç ay sonra, tüm uluslararası müsabakalarda iki maçlık bir men cezasına çarptırıldı.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), disiplin kuralları ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (IFAB) yönetmeliklerine göre stadyumlarda siyasi mesajlara izin vermemektedir.

Arjantin Futbol Federasyonu da 2014 yılında üzerinde “Falkland Adaları Arjantin’indir” yazan bir pankart nedeniyle para cezasına çarptırılmıştı.

Bu olayın FIFA tarafından soruşturma açılmasına yol açması muhtemeldir; Arjantin Futbol Federasyonu’na para cezası verilmesi neredeyse kesindir. Oyunculara da yaptırım uygulanması söz konusu olsa da, zamanın kısıtlılığı ve pankartı taşıyan oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle bu ihtimal daha az olasıdır.