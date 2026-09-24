Fransa Milli Takımı savunmacısı Ibrahima Konaté'nin sağ dizindeki hafif burkulma nedeniyle "Les Bleus" kampından ayrılmasının ardından, Konaté'nin sakatlığıyla ilgili Real Madrid içinde sükunet hakim olurken, kraliyet kulübü oyuncunun durumunu net bir şekilde kontrol etmek için ek tetkikler yapmaya hazırlanıyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Konaté'nin sakatlığı Real Madrid içinde bir miktar endişe yaratmış, ancak oyuncunun Fransa Milli Takımı sağlık ekibiyle tetkiklere girmesinin ardından bu endişe hızla azalmıştı. Söz konusu sağlık ekibi, durumun gelişmeleri hakkında bilgi vermek için İspanyol kulüple sürekli temas halinde kaldı.

Fransa Milli Takımı yetkilileri, sakatlık hafif olarak nitelendirilmesine rağmen savunmacıyı riske atmamaya karar verdi. Böylece Konaté, iyileşme sürecini sürdürmek için kamptan ayrılıp İspanya'nın başkentine döndü.

Real Madrid, Konaté'nin sağlık durumuna ilişkin ayrıntıları anbean öğrenirken, oyuncu dizindeki sakatlığın boyutunu ve olası yokluk süresini belirlemek için kulüpte yeni tetkiklerden geçecek.

Buna rağmen Real Madrid içinde bir endişe hali hakim değil; zira mevcut tahminler Konaté'nin 10 Ekim'de "Santiago Bernabéu" sahasında oynanacak Villarreal maçına yetişme ihtimalini dışlamıyor.

Fransız savunmacının dönüş tarihi ise önümüzdeki günlerde dizinin durumundaki gelişmeye bağlı olmayı sürdürüyor; yeni tetkiklerin sonuçları ve oynamaya hazır olup olmadığının belirlenmesi bekleniyor.