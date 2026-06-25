Endişe dolu saatlerin ardından… Donis, belirleyici maç öncesinde en önemli takviyeyi aldı

Suudi Arabistan Milli Takımı’nın Yunan teknik direktörü Georgios Donis, Yeşil Burun Adaları ile oynanacak beklenen maç öncesinde önemli bir moral desteği aldı. Son saatlerde fiziksel hazırlığı konusunda endişeler ortaya çıkmış olsa da, “Şahinler”in antrenmanlarında savunma oyuncusu Hassan Tambakti’nin normal şekilde antrenmana katılması gözlemlendi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı kader belirleyici maça hazırlanıyor. Bu karşılaşmada “Yeşiller”, bir sonraki tura yükselme umutlarını sürdürebilmek için “Kazanmaktan başka seçenek yok” sloganını benimseyecek.

Bazı basın haberlerinde, şiddetli kas ağrıları nedeniyle Tembekti’nin maçta forma giyemeyebileceği belirtilmişti. Bu durum, özellikle oyuncunun savunma sistemindeki önemi göz önüne alındığında, Suudi kampında endişe yaratmıştı.

Ancak bu endişeler uzun sürmedi; Al-Hilal'ın savunma oyuncusu, kritik karşılaşmadan birkaç saat önce milli takımın son antrenmanına katılarak hazır olduğunu kanıtladı.

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Tembakti’nin dönüşü, İspanya’ya karşı alınan yenilgide ortaya çıkan savunma hatalarını gidermeye ve Yeşil Burun Adaları maçı öncesinde dengeyi yeniden kurmaya çalışan Donis liderliğindeki teknik kadro için olumlu bir haber olarak değerlendiriliyor.

Suudi milli takımı, bu maçta bir dizi as oyuncusunun tecrübesine güveniyor; zira galibiyet dışında alınacak herhangi bir sonuç, eleme hesaplarını büyük ölçüde zorlaştırabilir.

“Yeşiller”, Tembekti’nin iyileşmesinin verdiği moral desteğinden yararlanarak, takımın bu Dünya Kupası’ndaki kaderini belirleyebilecek bu maçta farklı bir performans sergilemeyi ve güvenini geri kazanmayı umuyor.