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Endişe dolu günlerin ardından… Dünya Kupası mücadelelerinin ortasında Messi’yi rahatlatan sevindirici bir haber

L. Messi
Arjantin
Avusturya
Dünya Kupası
Arjantin
Avusturya

Büyük bir ilerleme

Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası müsabakaları sırasında sevindirici bir haber aldı.

Messi'nin Arjantin'deki memleketine ait "Rosario3.com" ağına göre, Lionel Messi'nin babası Jorge, birkaç gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilme izni aldı.

Bu bilgiyi doğrulayan gazeteci Angel de Brito, Jorge'nin durumunun olumlu yönde gelişmesi üzerine sağlık merkezinden ayrıldığını ve iyileşme sürecine devam ettiğini belirtti.

Jorge Messi, tıbbi kontrollerine devam etmek üzere ailesiyle birlikte Rosario’ya döndü.

Bu haber, babasının sağlığı konusunda endişeli günler geçiren Arjantinli kaptanın yakınlarına rahat bir nefes aldırdı.

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Birkaç gün önce, ailenin kendisi de söylentileri yalanlamak ve durumunun olumlu yönde geliştiğini açıklamak için bir bildiri yayınlamıştı; ayrıca, bu konuyla ilgili dolaşan yalan haberlere karşı saygı ve ihtiyat gösterilmesini talep etmişti.

Lionel Messi, Arjantin’in Avusturya karşısında aldığı galibiyette iki gol atmıştı; bu sonuç, Tango Dansçıları’nın 32’li turuna yükselmesini garantilemişti.

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