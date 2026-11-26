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Bayern Münih'in eski teknik direktörü Pep Guardiola, Alman ekibindeki başarılı dönemini ve göreve başladığında karşılaştığı sorunları anlattı.

Katalan teknik adam, 2008'den 2012'ye kadar Barcelona'yı birçok zafere taşımış, ardından bir yıl ara verip 2013'te Bayern Münih'in başına geçmişti. Guardiola, RomarioTV'ye yaptığı açıklamada, “En büyük ve aynı zamanda en zor sınav, Jupp Heynckes yönetimindeki Bayern Münih üç kupayı kazandıktan sonra Barcelona'dan ayrılıp Almanya'ya gitmekti” dedi. “O dönemde oyuncuları fikirlerime ikna etmek zordu. Bunun nedeni buna istekli olmamaları değil, üç kupayı henüz kazanmış olmalarıydı.”

Guardiola, beş yıl önce Barcelona'da altyapı takımının teknik direktörlüğünden A takımının başına geçtiğinde ise bambaşka bir durumla karşılaştığını söyledi: “Barcelona'nın başına geçtiğimde takım, sezonu Real Madrid'in 18 puan gerisinde bitirmişti. Böyle bir durumda bir takımın başına geldiğinizde oyuncular genellikle sizi daha dikkatle dinler. Çünkü daha önce işler iyi gitmemiştir ve gelişme isterler.”

Buna karşılık Şampiyonlar Ligi'ni, Bundesliga şampiyonluğunu ve Almanya Kupası'nı henüz kazanmış bir takımda durum farklıydı. Guardiola, “Daha ne kazanabilirsiniz ki?” diye sordu. “Daha fazlası neredeyse mümkün değildi.”

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Guardiola, bu durumda bazı oyunculardan “muazzam yardım” gördüğünü de belirtti. O dönemki kaptan Philipp Lahm ile daha sonra onunla birlikte dünya şampiyonu olan Toni Kroos, Manuel Neuer ve Thomas Müller'in adlarını saydı.

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Pep Guardiola, Neymar'ı Bayern Münih'e getirmek istemişti

Guardiola, o dönem Brezilya'da Santos forması giyen ve yıldızı yeni parlayan Neymar'ı Münih'e getirmek istediğini de doğruladı. “O sıralarda Neymar'ın Barcelona'ya transfer olacağına dair söylentiler vardı. Ancak transferin henüz tamamen sonuçlanmadığı da söyleniyordu. Onunla bir odada oturup Bayern Münih'e gelmesi için kendisini ikna etmeye çalıştım. Biraz futbol konuştuk ama sonunda Barcelona'yı seçti.”

Neymar'ın o dönemdeki bonservis bedeli çok yüksekti ve sonunda yaklaşık 88 milyon avroyu bulduğu söyleniyordu. Bu rakam, o yıllarda Bayern için fazlasıyla yüksekti. Dönemin kulüp başkanı ve denetim kurulu başkanı Uli Hoeneß, aynı yaz şunları söylemişti: “Guardiola'nın genç bir Brezilyalı oyuncu alma konusunda bazı fikirleri vardı. Ama geçmişte genç Brezilyalı oyuncular konusunda pek başarılı olamadık.” Hoeneß'e göre bunun nedeni, kültüre ve iklime uyum sağlamanın zorluğuydu. “20 ya da 30 milyon avroya, hatta daha fazlasına mal olan bir oyuncuyu aldığınızda iş son derece zorlaşıyor. Bunu Breno örneğinde yaşadık.”

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Bayern, Neymar yerine 2013'te ligdeki rakibi Borussia Dortmund'dan Mario Götze'yi 37 milyon avroluk sabit bonservis bedeliyle transfer etti. Guardiola'nın istediği Thiago da Barcelona'dan geldi. 25 milyon avroya mal olan Thiago, Bayern'de yedi yıl kaldı ve kulüp için çok başarılı bir transfer oldu.

Guardiola, Münih'te üç yıl görev yaptı . Bayern, onun yönetiminde çok sayıda rekora imza atıp birçok kupa kazandı. Bunlar arasında üç Almanya şampiyonluğu ve iki Almanya Kupası da vardı. Ancak Şampiyonlar Ligi zaferiyle gelecek büyük taçlandırma gerçekleşmedi.

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Guardiola, 2016'da sözleşmesinin sona ermesiyle Manchester City'ye gitti. Şu anda 55 yaşında olan teknik adam, orada on yıl kaldı ve son derece başarılı bir döneme daha damga vurdu. Şu anda herhangi bir kulüpte görev yapmıyor ve kendi isteğiyle ara vermiş durumda. Bir sonraki görevinin bir millî takımın başında olması muhtemel görülüyor .