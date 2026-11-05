Portekiz Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Cristiano Ronaldo'nun efsanevi millî takım kariyerini noktalama kararının ardından duygulandıran bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı, beş kez Ballon d'Or kazanan futbolcuya millî takıma onlarca yıl boyunca verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

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Ulusal bir simgeye cumhurbaşkanından selam

Portekiz Cumhurbaşkanı Antonio Jose Seguro, Ronaldo'nun millî takım futbolunu bıraktığını resmen açıklamasının ardından efsanevi forvet için yapılan anma mesajlarına öncülük etti. Son kadro açıklamasının arifesinde gelen haber, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı ve Portekiz için bir dönemin sonunu işaret etti. Seguro, Al-Nassr yıldızının ülkesinin ünlü kırmızı-yeşil formasıyla başardığı her şey için ulusun ortak minnettarlığını ifade etmek üzere sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanlığının resmî Instagram hesabından yayımladığı içten mesajda devlet başkanı, bu anın 41 yaşındaki futbolcu için taşıdığı duygusal ağırlığı kabul etti. Cumhurbaşkanı, Ronaldo'nun yalnızca bir futbolcu değil, ülkesinin dünyadaki tanınırlığını sürekli artıran bir elçi olduğunu vurguladı. Bu mesaj, futbolcu ile Portekiz halkı arasında oyunun en üst seviyesinde geçen yirmi yılı aşkın sürede kurulan güçlü bağı yansıttı.

Cumhurbaşkanı, A Bola’nın aktardığı resmî açıklamasında, “Portekiz adına Cristiano Ronaldo'ya millî takımı temsil etme biçimi, Portekiz halkına ilham vermesi ve Portekiz'in adını dünyaya taşıması için teşekkür ediyorum. Bunun Cristiano Ronaldo'nun spor hayatındaki en zor günlerden biri olduğunu tahmin ediyorum. Ancak daha önce pek çok kez olduğu gibi, Portekiz halkının onun yanında olduğundan eminim” diye yazdı.

Portekiz millî takımına sarsılmaz bağlılık

Cumhurbaşkanının mesajı, Ronaldo'nun millî takımdaki yıllarına damga vuran olağanüstü çalışma disiplinine odaklanarak devam etti. Genç yaşta yaptığı ilk millî maçtan uluslararası futbol tarihinin en golcü oyuncusu olmasına kadar Ronaldo'nun bağlılığı hiçbir zaman sorgulanmadı. Seguro, ülkesi adına oynadığı günler sona erse de bıraktığı kalıcı miras sayesinde doğduğu topraklarla bağının her zamanki kadar güçlü olduğunu vurguladı.

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Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Portekiz'in onun ülkesine duyduğu sevgiye güvenmeye devam edeceğini de biliyorum. Her antrenmana, her maça ve herkesi sevince boğan her gole gösterdiği adanmışlıkla Portekiz'i her zaman temsil edecek. Bol şans, Cristiano. Ve çok teşekkür ederim.”

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Başbakan kalıcı mirasını övdü

Portekiz Başbakanı Luís Montenegro da millî takıma veda eden kaptana teşekkür mesajı paylaştı. Montenegro, Ronaldo'nun Portekiz formasıyla oynadığı günler sona erse de etkisinin ülkenin spor kimliğinin kalıcı bir parçası olmaya devam edeceğini vurguladı. Mesajına sade ama güçlü bir “Teşekkürler” sözüyle başlayarak Portekiz halkının ortak duygusunu dile getirdi.

Başbakan, forvetin etkisinin futbol sahasının çok ötesine uzandığını belirtti. Montenegro, “Portekiz için sahada yaptıkların sonsuza dek yankılanacak. Şimdi de saha dışında Portekiz'i dünyada temsil etmeye devam edeceksin” diye ekledi.

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Geleceğe bakış

Ülke geçmişe dönüp bakarken dikkatler yakında 7 numaralı ikonik futbolcunun bıraktığı liderlik rolünü kimin üstlenebileceğine çevrilecek. Portekiz Futbol Federasyonu, onun Dünya Kupası'ndaki gözyaşları da dâhil olmak üzere en unutulmaz anlarına dönüp bakan duygusal içerikler yayımladı. Futbolcu millî takıma veda etse de 200'ü aşkın millî maçı ve 100 golünün etkisinin gelecek nesiller boyunca hissedileceği açık.