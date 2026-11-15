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Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Liverpool'dan eski oyuncusu Virgil van Dijk'e beklenmedik bir iltifatta bulundu.

Pazartesi günü Berlin'de Hollanda'ya karşı oynanacak Uluslar Ligi maçı öncesinde Almanya'nın savunma oyuncularının Hollandalı yıldız savunmacı van Dijk'ten ne örnek alabileceği sorulan Klopp, pazar günkü basın toplantısında "Dış görünüşünü" yanıtını verdi. Ardından şunları söyledi: "Şimdiye kadar gördüğüm en yakışıklı insanlardan biri. Bir de sesi var, bariton olarak da şarkı söyleyebilir."

Klopp futbolculuğuna değinmedi ancak soruyu soran gazeteci yine de memnundu. "Yanıt iyiydi" dedi. Klopp ise tereddüt etti: "Emin değilim, emin değilim" diye mırıldandı. Klopp ve van Dijjk 2018 ile 2024 yılları arasında Liverpool'da birlikte çalışmış ve bu dönemde 2020 İngiltere şampiyonluğu ile 2019 Şampiyonlar Ligi zaferi gibi birçok başarıyı birlikte kutlamıştı.

Klopp, cuma günü Almanya Milli Takımı'nın Sırbistan'da 3-1 kazandığı maçta Borussia Dortmundlu Nico Schlotterbeck'i 90 dakika boyunca stoperde oynatmayarak şaşırtmıştı. Teknik direktör, savunmanın göbeğinde bunun yerine Jonathan Tah ve Malick Thiaw'a görev vermişti.

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Klopp, "Stoper, kadromuzun çok ama çok güçlü olduğunu düşündüğüm bir mevki" dedi. Thiaw, Tah ve Schlotterbeck'in yanı sıra Borussia Dortmundlu Waldemar Anton da son olarak kadroya çağrılmıştı. Anton, kas sorunları nedeniyle şu anda takımda yok. Klopp, stoperlerinde aradığı özellikleri "Belli karakter özelliklerine, fiziksel özelliklere ve futbol becerilerine ihtiyaç var" sözleriyle anlattı.

Gelecek maçlar GER UEFA Nations League A 14:45 NED

Teknik direktör, Hollanda maçının ilk 11'ini açıklamak istemedi. Bu nedenle Schlotterbeck'in yeniden kadroya girip girmeyeceği de belirsiz kaldı. Klopp, "Gelecekte zaman zaman farklı ikililer olacak" diyerek savunmanın göbeği için henüz sabit bir ikili belirlemediğini ortaya koydu.