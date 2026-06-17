Portekiz milli takımı, Dünya Kupası açılış maçlarında bir kez daha zor anlar yaşadı ve 2026 Dünya Kupası’ndaki serüveninin başlangıcında, bugün Çarşamba günü Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında 1-1 berabere kaldı.

“Denizciler”, Dünya Kupası’ndaki son 5 açılış maçından 4’ünde galibiyet elde edemedi. Bu dönemde sadece 2022 Dünya Kupası’nda Gana’yı 3-2 yenerek bir galibiyet elde ederken, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.









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Demokratik Kongo ile oynanan maçta, Suudi Al-Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Portekiz milli takımıyla büyük turnuvalarda gol atamama serisi devam etti. Ronaldo, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 10. maçında da gol atamadı.

Fransız "stats foot" ağına göre bu, Ronaldo'nun "Denizciler" ile büyük turnuvalarda gol atamadığı en uzun seri olarak kabul ediliyor.

Avrupa Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz, 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan, Kolombiya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile birlikte 11. grupta yer alıyor.



