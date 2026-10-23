Brighton'ın Konferans Ligi'nde deplasmanda Jablonec ile sürpriz biçimde golsüz berabere kalmasının ardından teknik direktör Fabian Hurzeler, takımının son vuruşlardaki başarısızlığından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Çekya'daki bu beraberlik, Premier Lig ekibinin bu sezon tüm kulvarlarda yakaladığı altı maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

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Alman teknik direktör, kaçan fırsatlardan yakındı

Hurzeler, kadrosunda büyük değişiklikler yaptığı takımının Çek Cumhuriyeti'nde galip gelemediği maçta alışılmış seviyesinin altında kaldığını kabul etti. Böylece takımın başındaki 100. maçını galibiyetle kutlayamadı. Üst üste kazandığı altı maçta 22 gol atan Brighton, pazar günü Premier League'de Crystal Palace'ı 5-0 mağlup etmesinin ardından kadroda kapsamlı değişikliklere gitti. Önceki Avrupa maçında iki gol atan Georginio Rutter, ilk yarıda iki fırsatı değerlendiremedi. Malick Yalcouye'nin 50. dakikadaki golü ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Dirençli ev sahibi, oyuna hâkim konuk ekibi durdurdu

IMAGO

Konuk ekip golü bulamasa da kaleci Bart Verbruggen, son bölümde kontrataklarda Jiri Slama ve Vakhtang Tchanturishvili'ye geçit vermeyerek takımının tüm kulvarlarda üst üste beşinci maçını da gol yemeden tamamlamasını sağladı.

Son düdüğün ardından TNT Sports'a konuşan Hurzeler, oyuncularının Avrupa müsabakalarında temel unsurları çok daha iyi uygulaması gerektiğini vurguladı: "En üst seviyemizde oynamadık. Jablonec iyi savunma yaptı, ceza sahasını iyi korudu ve geçişlerde iyi hareket etti. Sonuç olarak istediğimiz neticeyi alamadık ama devam etmeliyiz.

"Maç 0-0 biterse yeterince pozisyon yaratmamışsınızdır. Bu, kesinlikle geliştirmemiz gereken bir konu. Bu Kupada oynamak için ne gerektiğini anlamalıyız. Temel unsurlarda kusursuz olmamız gerektiğini anlamalıyız. Bu konularda iyi değildik ve bunu geliştirmeliyiz."

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İsabetsiz şutlar, istatistiksel üstünlüğü sonuçsuz bıraktı

Premier League ekibi, istatistiksel açıdan maça hâkimdi: Yüzde 72,1 topa sahip oldu, hücum bölgesine 63 kez girdi ve rakip ceza sahasında topla 56 kez buluştu. Ancak 26 şutun yalnızca dördünde ev sahibi ekibin kalecisini zorladı. Düzenli savunma yapan rakibi karşısında 1,42'lik mütevazı bir gol beklentisi üretti.

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Takımının sahadaki bu üstünlüğüne rağmen hücum oyuncularının neden net fırsatlar yaratmakta zorlandığı sorulan Hurzeler, şunları ekledi: "İyi savunma yaptılar ve ortalarımız istediğimiz yerlere gitmedi. Son hamlede gereken isabet yoktu. Bunu geliştirmeliyiz.

"Maç ilerledikçe geçiş hücumları için daha fazla alan buldular. Gol atmak için çok zorladık ve elbette onların da kontra hamleler yapacak alanı oldu. Bazı anlarda şanslıydık.

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"Her zaman bir şeyler öğreniyoruz. Bu maçtan dersler çıkarıp bir sonraki maçta gelişmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Uzun süre hayal kırıklığı yaşamaya vaktimiz yok. Bir sonraki maça odaklanmalıyız."

Anfield deplasmanı, ligdeki yükselişi sınayacak

IMAGO

Brighton, perşembe günü Avrupa'da yaşadığı hayal kırıklığını hızla geride bırakmalı. Takım, ülkesine dönerek bu hafta sonu ligdeki etkileyici performansını sürdürmeye çalışacak. Premier League'de şu anda üçüncü sırada bulunan Hurzeler'in ekibi, sekizinci haftanın pazar günü oynanacak maçında Liverpool'la karşılaşmak için zorlu Anfield deplasmanına çıkacak. Dinlendirdiği as oyuncularına yeniden görev vermesi, Brighton'ın Merseyside'da hücum bölgesinde çok daha etkili olmasını sağlayabilir.