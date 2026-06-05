En üst düzey kulüp, 150 milyon avroya mal olması beklenen Michael Olise'yi kadrosuna katmak için harekete geçti

Fabrizio Romano'nun Cuma öğleden sonra bildirdiğine göre, Florentino Pérez bu yaz Bayern Münih'ten Michael Olise'yi transfer etmeye çalışacak.

Günün erken saatlerinde, Real Madrid başkanlığına yeniden seçilmesinin hemen ardından Pérez, bu yaz tek bir oyuncuya 150 milyon euro harcayacağını söylemişti.

O, bunun Premier Lig'den bir oyuncu, Erling Haaland ya da Olise ile ilgili olmadığını belirtti. Bunun üzerine İspanyol gazeteleri spekülasyonlara başladı.

İspanyol medyasında Vitinha ve João Neves'in isimleri sıkça geçse de, Romano'ya göre Pérez'in sözlerine rağmen söz konusu isim Olise.

Bayern'in direktörü Uli Hoeneß daha önce bir röportajda Olise'nin satılık olmadığını söylemişti. "İki yüz milyon avroya bile."

Olise, 2024 yazından beri Bayern'de oynuyor. Kulüp, onu o dönemde Crystal Palace'tan 53 milyon avroya transfer etmişti.

Geçen sezon Der Rekordmeister formasıyla 51 maça çıktı. Bu maçlarda 22 gol attı ve 31 asist yaptı.