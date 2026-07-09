En ünlüsü Senegal… Fas’a Fransa karşısında hayal kurma cesareti veren 3 Afrika galibiyeti

Fas milli takımı, bu Perşembe akşamı 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile oynayacağı merakla beklenen maça, sadece yarı finale yükselme hedefinden daha fazlasını taşıyarak çıkıyor; zira tarih sayfaları, şampiyonluğun en güçlü adaylarından birini devirebileceğine inanması için ek bir neden sunuyor.

Fransız milli takımı turnuvada güçlü bir sicile sahip olsa da, “Les Bleus” Afrika takımlarının sürprizlerinden muaf olmadıklarını defalarca kanıtladı; bu da “Atlas Aslanları”na beklenen karşılaşma öncesinde büyük bir moral desteği sağlayabilir.

Fransa’nın sicilinde 3 Afrika yenilgisi

"Squawka" istatistiklerine göre, 21. yüzyıldaki Dünya Kupaları'nda Fransa'nın aynı dönemde aldığı 6 yenilginin 3'ü Afrika takımlarına karşıydı; bu, dünya futbolunun devlerinden biri için dikkat çekici bir rakam.

İlk yenilgi, 2002 Dünya Kupası'nın açılış maçında yaşandı; Senegal, turnuva tarihinin en ünlü sürprizlerinden birinde Fransa'yı 1-0 mağlup etti.

Aynı senaryo 2010 Dünya Kupası’nda da tekrarladı; Fransa, Güney Afrika’ya 2-1 yenilerek, turnuvanın en kötü performanslarından birini sergileyerek grup aşamasında elendi.

Üçüncü yenilgi ise 2022 Dünya Kupası’nda, Fransa milli takımı 16 turuna yükselmeyi çoktan garantilemiş olmasına rağmen, Tunus’a karşı 1-0 mağlup olarak geldi.

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Fas, yeni bir sayfa açmak istiyor

Teknik direktör Muhammed Vehbi’nin takımı, bu tarihi örneklerden ilham alarak Fas’ın adını, dünya sahnesinde Fransa’yı mağlup etmeyi başaran Afrika milli takımları listesine eklemeyi umuyor.

"Atlas Kaplanları", üst üste üçüncü kez yarı finale yükselmeyi hedefleyen bir takım karşısında görevin kolay olmayacağının farkında; ancak Fas'ın uzun süredir devam eden galibiyet serisi (tüm turnuvalarda 34 maç yenilgisiz) ve oyuncuların son turnuvalarda edindiği tecrübe, takıma maç öncesinde büyük bir özgüven kazandırıyor.

Fas, Dünya Kupası’ndaki son 13 maçında sadece iki kez mağlup oldu; her ikisi de 2022 Dünya Kupası’nda, yarı finalde Fransa’ya ve üçüncülük maçında Hırvatistan’a karşıydı.

Diğer tüm Afrika takımlarının turnuvadan elenmesinin ardından, Fas artık kıtanın tek umudu olarak öne çıkıyor.

Ayrıca Fas milli takımı, 2022 Dünya Kupası’nda yarı finale yükselen ilk Afrika takımı olma başarısını tekrarlamayı hedefliyor ve şampiyonluk yolunda ilerleyerek Afrika futbol tarihine yeni bir sayfa yazma hayali kuruyor.