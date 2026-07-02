En tehlikelisi Fransa maçı... Korkutucu hava koşulları, Dünya Kupası'ndaki 4 maçı tehdit ediyor

2026 Dünya Kupası eleme maçlarında eşi görülmemiş bir sıcak dalgası etkisini gösteriyor. ABD’nin doğu bölgelerinin çoğunda sıcaklıkların rekor seviyelere yükselmesi, oyuncuların ve taraftarların güvenliği konusunda geniş çapta endişelere yol açtı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, önümüzdeki birkaç gün boyunca, özellikle Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapan şehirlerde şiddetli sıcaklık uyarıları yayınladı. İklim değişikliğinin etkisiyle bu tür olayların daha sık yaşanır hale gelmesi nedeniyle, bölgeyi vuran sıcak hava dalgası sonucunda rekor sıcaklıkların kaydedilmesi bekleniyor.

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Birçok maçın zorlu hava koşullarında oynanması bekleniyor. Fransa-Paraguay, Brezilya-Norveç, Kolombiya-Gana ve Arjantin-Yeşil Burun Adaları maçları 40 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklarda oynanacak.

Fransa-Paraguay maçı sırasında sıcaklığın 42 dereceyi aşması bekleniyor ve bu durum, milli takımlara eşlik eden doktorlar arasında büyük endişe yaratıyor.

En çok etkilenen şehirlerden biri olan Philadelphia’da, Fransa’nın Paraguay ile karşılaşacağı 4 Temmuz akşamı kadar şiddetli sıcaklık uyarısı yürürlükte.

Sıcaklıkların gün batımından sonra da yüksek kalması bekleniyor; Ulusal Hava Durumu Servisi, “Gece saatlerinde 30’ların ortasından 40’ların başlarına kadar uzanan çok yüksek minimum sıcaklıkların sıcaktan herhangi bir rahatlama sağlamayacağı” uyarısında bulundu.

Endişeler sadece Philadelphia ile sınırlı değil; yüksek sıcaklıkların Kansas City ve Miami’de oynanacak maçları da etkilemesi bekleniyor ve bu sıcak hava dalgası, New Jersey’nin 16 turu maçlarından birine ev sahipliği yapacağı Pazar gününe kadar sürebilir.

ABD’li “NPR” radyosunun tarihsel hava durumu verileri üzerinde yaptığı bir analiz, 2026 Dünya Kupası maçlarının üçte birinden fazlasının aşırı sıcaklık ve nem riskine maruz kaldığını ortaya koydu; Philadelphia ise en riskli ev sahibi şehirler arasında yer aldı. Fransa ile Paraguay arasındaki maçın ise en zorlu iklim koşullarında oynanma riski en yüksek olan maç olduğu belirtildi.

FIFA’nın Aldığı Önlemler

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ise sıcak dalgasıyla başa çıkmak için bazı önlemler aldığını doğruladı. Bu önlemler arasında her devrede su içmek için ek bir mola süresinin ayrılması ve yedek oyuncular için saha kenarlarında klima cihazlarının sağlanması yer alıyor.

Ancak FIFA, önümüzdeki günlerde gölgelik alanların artırılması, seyircileri serinletmek için sisleme sistemlerinin kurulması veya ücretsiz soğuk su dağıtımı gibi ek önlemler alıp almayacağını açıklamadı.

Doktorlar, sıcaklık stresinin hayatı tehdit edebilecek bir durum olan güneş çarpmasına dönüşebileceği konusunda uyarıyor. Ayrıca Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bol su içilmesini ve güneş ışığına doğrudan maruz kalmanın mümkün olduğunca önlenmesini tavsiye ediyor.

Omaha’daki Nebraska Üniversitesi’nden iklim bilimci Daniel Vessilio ise, yaşlıların ve kronik hastalıkları, özellikle kalp hastalıkları olan kişilerin açık hava stadyumlarındaki maçlara gitmeden önce iyi düşünmeleri gerektiğini vurguladı. Vessilio, yüksek sıcaklık ve nemin kardiyovasküler sisteme ek bir yük bindirdiğini belirtti. ayrıca yaşlıların vücut ısısını düzenlemede daha fazla zorluk yaşadıklarını belirtti.