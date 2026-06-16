En son Suudi Arabistan... Asya milli takımları Dünya Kupası'nda gündemi belirliyor

Asya milli takımları, 2026 Dünya Kupası'nda güçlü bir başlangıç yapmaya devam etti. Grup aşamasındaki ilk maçlarında olumlu sonuçlar elde eden takımlar, şu ana kadar hiçbir mağlubiyet yaşamadı; bu dikkat çekici başlangıç, Asya futbolunun dünya sahnesindeki gelişimini yansıtıyor.

Asya takımlarının şu ana kadar oynadığı beş maçta galibiyetler ve beraberlikler yaşandı. Avrupa, Güney Amerika ve Okyanusya'dan gelen çeşitli futbol okullarına karşı bir galibiyet ve dört beraberlikle olumlu bir sonuç elde ettiler.

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Güney Kore milli takımı, Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek en dikkat çekici sonuçlardan birini elde ederken, Japonya milli takımı da son ana kadar büyük bir çekişmenin yaşandığı maçta Hollanda ile 2-2 berabere kalarak güçlü performansını sürdürdü.

Suudi Arabistan milli takımı ise, savunma açısından dikkat çeken güçlü bir mücadelede Uruguay'ı 1-1 berabere tutmayı başardı. İran milli takımı ise, iki takım arasında dengeli geçen karşılaşmada Yeni Zelanda'yı 1-1 berabere tuttu.

Katar milli takımı da İsviçre ile 1-1 berabere kalarak olumlu bir sonuç elde etti ve Asya takımlarının Dünya Kupası'ndaki yolculuğunun başında yenilgisiz kalma serisini sürdürdü.

Bu karşılaşmaların dördü Asya takımlarının Avrupalı rakiplerle oynadığı maçlar, biri ise Güney Amerika takımıyla oynanan maçtı. Bu durum, rakiplerin gücü ve oyun tarzlarının çeşitliliği açısından bu sonuçlara ek bir değer katıyor.

Bu başlangıçla Asya takımları, 2026 Dünya Kupası'na farklı hedeflerle ve dünyanın en büyük takımlarıyla boy ölçüşebilecek bir güçle girdiklerini teyit ediyorlar. Bu durum, performans ve sonuçlar açısından Asya futbolunun seviyesindeki belirgin gelişmeyi yansıtıyor.