En son Liverpool FC'de görev yapıyordu: Niko Kovac, BVB'de görünüşe göre destek alıyor

Sport Bild'in haberine göre Roderick van der Ham'ın yakında imza atması bekleniyor. 35 yaşındaki Hollandalı son olarak FC Liverpool'da çalıştı, ancak büyük çaplı bir personel değişimi kapsamında başantrenör Arne Slot ile aynı zamanda kulüpten ayrıldı. Onun halefi Andoni Iraloa ise kendi teknik ekibini beraberinde getirdi.

Van der Ham antrenörlük kariyerine Hollanda gençlik futbolunda henüz 16 yaşındayken başladı. Daha sonra RKC Waalwijk, NAC Breda ve Heracles Almelo profesyonel kulüplerinde video analisti olarak görev yaptı. 2018'den 2019'a kadar aynı görevi Hollanda U19 Milli Takımı için üstlendi.

Van der Ham, 2022'de Feyenoord Rotterdam'da Slot'un teknik ekibine katıldı. Slot'un 2024'te FC Liverpool'a geçişinden birkaç ay sonra onu video analisti olarak Premier League'e kadar takip etti. Van der Ham toplamda yaklaşık bir buçuk yıl Reds için çalıştı ve 2025'te Premier League'i kazandı.

BVB: Yeni bir greenkeeper da gelmeli

BVB'de baş analist olarak gelecekte teknik direktör Niko Kovac'a destek vermesi bekleniyor. Kovac'ın yardımcı antrenörleri kardeşi Robert, Filip Tapalovic ve Stephen Rands. Kaleci antrenörü olarak ise Matthias Kleinsteiber görev yapıyor. Habere göre van der Ham'ın yanı sıra İngiltere'den bir ikinci yeni isim daha geliyor; o da greenkeeper Scott Tingley. Tingley son olarak on yılı aşkın süre boyunca ikinci lig ekibi FC Watford'un çimiyle ilgilendi.

Dortmund kafilesi pazar günü Japonya'daki hazırlık gezisinden döndü ve şimdi yeni sezon hazırlıklarını ülkesinde sürdürüyor. BVB pazar günü FC Arsenal ile hazırlık maçında karşılaşacak. İlk resmi maç ise 22 Ağustos'ta Supercup'ta duble şampiyonu FC Bayern'e karşı oynanacak. 29'unda Hamburger SV, Bundesliga açılışında Dortmund'a konuk olacak, ardından 1 Eylül'de DFB-Pokal 1. turunda rakip HEBC Hamburg olacak.