En önemlisi Diaz: Arbeloa öfkesini Real Madrid'in üçlüsüne yöneltti... Cezası da gecikmedi

İspanyol teknik direktör Álvaro Arbeloa, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile oynayacağı maç öncesinde kulüp içinde önemli bir karar aldı. Arbeloa, takımın La Liga'da Real Mallorca'ya 1-2 yenildiği son maçta bazı oyuncularının performansından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmişti.

İspanyol basında yer alan haberlere göre, Arbeloa, son maçta istenen performansı gösteremediklerini düşündüğü 3 oyuncuyu ilk 11'den çıkararak Salı günkü maçta yedek kulübesine göndermeye karar verdi.

Real Madrid teknik direktörü, Lunin, Trent, Hojlund, Rüdiger, Carreras, Chouameni, Güler, Valverde, Thiago, Vinicius ve Mbappé'den oluşan bir kadroya güvenmeyi planlarken, Eduardo Camavinga, Manuel Ángel ve Brahim Díaz üçlüsü yedek kulübesinde oturacak. Kulüp içinde bu hamle, oyunculara bağlılık ve disiplin konusunda net bir mesaj vermek amacıyla atılmış doğrudan bir teknik ceza olarak nitelendirildi.

Arbeloa, Santiago Bernabéu'daki maçın, özellikle son haftalardaki performans düşüşünün ardından, takımın Avrupa'da rekabet edebilme yeteneği için gerçek bir sınav olacağının farkında.

İspanyol teknik direktör, zamanın kısıtlılığı ve zorlukların çokluğuna rağmen, sezonun kritik aşamalarında taktiksel disiplini yeniden tesis etmeye ve daha uyumlu bir takım oluşturmaya çalışıyor.

Soyunma odasında oyuncular sorumluluğun büyüklüğünün farkında. Kulübe yakın kaynaklar, iç eleştirinin güçlü bir şekilde hissedildiğini ve herkesin, dalgalı performansın devam etmesinin büyük şampiyonlukları kazanma şansını neredeyse imkansız hale getireceğini bildiğini belirtiyor.

Real Madrid, La Liga veya Şampiyonlar Ligi gibi iki büyük kupadan birini kazanamazsa, kulüp yönetimi takımı yeniden inşa etme planı kapsamında bazı önemli isimlerin ayrılması ve yeni yıldızların transfer edilmesi gibi radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

Arbeloa ise geleceğinin önümüzdeki haftaların sonuçlarına bağlı olduğunu ve şampiyonluklar kazanmanın, Avrupa kıtasında seçkin bir teknik direktör olarak kendini kanıtlamaya çalıştığı bu dönemde, birinci takımın teknik kadrosunun başında yerini sağlamlaştırmanın tek yolu olduğunu biliyor.