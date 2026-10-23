Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, Suudi Roshn Ligi'nin zirve maçında Kadisiye'yi yenmesine yardımcı olan taktiği açıkladı.

Hilal, bugün cuma günü Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda Suudi Roshn Ligi'nin on birinci haftasında oynanan karşılaşmada Kadisiye'yi 3-2 mağlup etti.

Inzaghi, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı ve Suudi "Şarkul Avsat" gazetesinin aktardığı açıklamalarda bu galibiyet hakkında şunları söyledi: "Seçkin ve güçlü, nitelikli oyunculara sahip bir takıma karşı önemli bir galibiyet elde ettik. Kadisiye büyük bir maç ortaya koyan bir takım, bu galibiyetten mutluyum."

Şunları ekledi: "İki yarıda da güçlü oynadık ve bu rekabetçi maçta eforu dağıtmaya çalıştık. İkinci yarıda daha iyi bir performans sergilemeyi başardık ve işi lehimize çevirdik."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bazı oyuncular açısından yorgunluk yaşadığımız birçok aşamadan geçtik, bazılarında bitkinlik belirtileri görüldü ve bir sonraki maçtan önce durumlarını kontrol edeceğiz."

Bunun Hilal'in en önemli maçları olup olmadığı sorusuna Inzaghi şu yanıtı verdi: "Her maç önemli, daha önce Riyad'da Ehli ve İttihad'ı yendik, bugün de Kadisiye'yi kendi sahasında yendik. Her maçı önemli görüyoruz ve hepsinde üç puanı hedefliyoruz."

İtalyan teknik direktör ayrıca, önümüzdeki salı günü Katar'ın başkenti Doha'da, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının üçüncü haftasında Katar temsilcisi Şemal'e karşı oynanacak bir sonraki maça hazırlıktan da bahsetti.

Inzaghi bu konuda şunları söyledi: "Dammam'da bir antrenman yapacağız, ardından Doha'ya gideceğiz. Bu kararda mesafenin de rolü olduğunu düşünüyorum ve kıtasal göreve uygun şekilde hazırlanmaya çalışacağız."

Bu galibiyetin Hilal'i 27 puanla Suudi Ligi'nin zirvesine taşıdığını hatırlatalım. Takım, averaj farkıyla Nasr'ın gerisinde üçüncü sıraya gerileyen Kadisiye'nin iki puan önünde yer alıyor; üstelik Doğulu takım bir maç daha fazla oynamış durumda.