NEOM'un Fransız teknik direktörü Christophe Galtier, Roshn Suudi Ligi'nde Al Ittihad karşısında alınan yenilginin sebebi olarak 3 oyuncuyu gösterdi.

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Al Ittihad, Roshn Suudi Ligi'nin 13. haftasında Cuma akşamı Cidde'deki Prens Abdullah Al-Faisal Spor Kompleksi'nde karşılaştığı NEOM'u 1-0 mağlup etti.

Galtier, maç sonu basın toplantısında yaptığı ve Suudi gazetesi Asharq Al-Awsat'ın aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: “Soyunma odasında oyunculara söylediklerimin aynısını size de söylemek istiyorum. Onlarla gurur duyuyorum ve aynı hırsla devam etmelerini umuyorum.”

Galtier şöyle devam etti: “Bu maçı kaybetmek zordu. NEOM güçlü oynadı ama Al Ittihad da Suudi Arabistan'ın en güçlü takımlarından biri.”

Fransız teknik adam, “İlk yarıda Al Ittihad oyunu iyi kontrol etti, biz de bazı önemli fırsatları kaçırdık” dedi.

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Galtier ekledi: “Rakip takımın oyuncu değişiklikleri isabetliydi ve pozisyon üretmeye katkı sağladı. Biz de pozisyonlar ürettik ama büyük tecrübeye sahip Al Ittihad'ın aksine genç ve yeni bir takımız.”

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Fransız teknik adam, ilk 11'de adı yer alan Cezayirli yıldızı Said Benrahma'nın Al Ittihad maçında forma giyememesine ve Fransız forveti Alexandre Lacazette'in yedek kulübesinde yer almasına da değindi.

Galtier bu konuda şunları söyledi: “Said Benrahma bugün oynayacaktı ancak bir kas problemi hissetti. Riske girmemek için onu kadro dışı bırakmaya karar verdik.”

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Galtier sözlerini şöyle sürdürdü: “Said'in ve Lacazette'in yokluğunu hissettik. İkisi de NEOM'un en golcü oyuncuları arasında. Kas ağrısı hissetmeleri üzerine tedbir amaçlı onları dışarıda tuttuk. Maçta süreyi paylaşmaları planlanıyordu ama Alexandre oyuna girdikten sonra maçı tamamlayamadı.”

Fransız teknik adam devam etti: “Bugünkü planımız topu elde tutmaya dayanıyordu. Al Ittihad'ı incelediğimizde, topa sahip olduğunda en iyi hâlinde olduğunu gördük.”

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Galtier son olarak şunları söyledi: “Geçişlerde ise hızıyla öne çıkan Faslı oyuncusu (Youssef En-Nesyri) sayesinde Al Ittihad'ın şansı daha fazlaydı.”

Galtier'nin kastettiği isim Faslı forvet Youssef En-Nesyri'ydi . En-Nesyri maça yedek kulübesinde başladı. Al Ittihad'ın Alman teknik direktörü Jens Wissing, onun yerine Nijeryalı forvet George Ilenikhena'yı ilk 11'de oynatmayı tercih etti.

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Ancak Alman teknik adam fazla beklemedi. İkinci yarının başında Nijeryalı forveti oyundan alarak yerine En-Nesyri'yi sahaya sürdü ve bu hamle maçın gidişatını tamamen Al Ittihad lehine çevirdi.

Faslı forvetin hareketleri NEOM savunmasını büyük ölçüde rahatsız etti. En-Nesyri birçok kez gole yaklaştı ancak son vuruşlarda isabetli olamadı.

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Kilit 75. dakikada açıldı: Cezayirli orta saha oyuncusu Houssem Aouar'ın uzun ara pasıyla buluşan Youssef En-Nesyri, kafayla topu konuk takımın ağlarına gönderdi.

Hakem önce Faslı forvetin ofsayt pozisyonunda olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Ancak ardından VAR ile iletişime geçti ve video incelemesi, En-Nesyri'nin golünün geçerli olduğunu teyit etti.