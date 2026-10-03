İttihad Kulübü, Suudi Roshn Ligi'nde oynanacak ve dört gözle beklenen klasiko maçı öncesinde ezeli rakibi Hilal'e sert bir ifadeyle uyarı mesajı gönderdi.

İttihad, Roshn Ligi'nin sekizinci haftasının zirve maçında, bu ayın 10 Ekim tarihinde, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da Hilal'e konuk olacak.

Klasikoya bir hafta kala İttihad, Suudi Birinci Lig takımlarından Vehde ile Cidde kentindeki sahasında bir hazırlık maçı oynadı ve bu karşılaşmayı 8-2 kazanmayı başardı.

Faslı forvet Yusuf en-Nesyri, söz konusu hazırlık maçında yıldız rolünü üstlenerek hat-trick yaptı. Diğer gollerin ikisini Mervan es-Sahafi kaydederken, Salih eş-Şehri, Hollandalı Steven Bergwijn ve Ahmed el-Celidan da birer gol attı.

Bu durum, mevcut uluslararası ara dönemde milli takımlarıyla kampta bulunan birçok oyuncunun yokluğunda yaşanıyor. Bunların başında Nijeryalı forvet George Ilenikhena ile Suudi defans oyuncusu Hasan Kadeş geliyor.

İttihad, Suudi Ligi puan tablosunun zirvesine çıkmak için galibiyet arayışıyla klasikoya çıkacak. Takım şu anda 17 puanla ikinci sırada yer alıyor ve lider Hilal'in bir puan gerisinde bulunuyor.

Hatırlatmak gerekirse, İttihad, Suudi Roshn Ligi'nin bu sezonunda şu ana kadar hiç mağlubiyet almayan tek takım konumunda. Hilal ise Neom'a karşı 2-0 kaybettiği tek bir maçta yenilgi yaşadı.