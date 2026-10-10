İttihad'ın Faslı forveti Yusuf en-Nesyri, cumartesi akşamı Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin sekizinci hafta müsabakaları kapsamında oynanan Hilal derbisinde, vatandaşı ve "Lider"in kalecisi Yasin Bono'nun ağlarına attığı muhteşem golle tüm dikkatleri üzerine çekti ve futbol istatistikleri konusunda uzmanlaşmış "Opta" ağına göre tarihi bir rakama imza attı.

En-Nesyri'nin golü, ilk yarının 22. dakikasında geldi. Faslı forvet, takım arkadaşı Mervan es-Sahfi'nin muhteşem pasını değerlendirdikten sonra ağları havale eden füze gibi bir şut çekti; bu an, Faslı forvetin isabetini ve büyük maçlarda fırsatları değerlendirme yeteneğini yansıttı.

"Opta" ağına göre, en-Nesyri'nin golü, Suudi Profesyonel Ligi'nde İttihad'ın Nisan 2021'de Suud Abdülhamid'in attığı golden bu yana Hilal karşısında ceza sahası dışından attığı ilk gol oldu; böylece Faslı forvet, dikkat çeken bir istatistiksel başarıyla iki ezeli rakip arasındaki karşılaşmaların tarihine imzasını attı.

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En-Nesyri'nin golünün özelliği bu istatistikle sınırlı kalmadı; Suudi Profesyonel Ligi müsabakalarında Bono'nun ağlarını havalandırmayı başaran beşinci Faslı oyuncu oldu ve vatandaşları Abdürrezzak Hamdallah, Kerim el-Berkavi, Murad Batna ve Romain Saïss'in yer aldığı listeye katıldı.

Bu başarı, Fas Milli Takımı'nın saflarında özel bir ilişkiye sahip olan, ancak derbide rakibe dönüşen en-Nesyri ile Bono arasındaki karşılaşmanın özelliğini yansıtıyor; İttihad'ın forveti, Hilal'in kalecisini karşılayamadığı güçlü bir şutla gafil avlamayı başardı.

Böylece en-Nesyri'nin golü, haftanın en önemli maçlarından birinde İttihad'a üstünlük sağlayan başarılı bir girişim olmanın ötesinde, dikkat çeken istatistiksel anlamlar da taşıdı; zira İttihad'ın Hilal karşısında ceza sahası dışından attığı bir gol için beş yıldan fazla süren bekleyişe son verdi ve adını Suudi Profesyonel Ligi'nde Bono'nun ağlarını havalandıran sınırlı sayıdaki Faslı oyuncu listesine yazdırdı.







