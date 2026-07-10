En kötü kabus… İngilizlerle oynanan maç, Norveçli yıldızın acı bir anısını yeniden canlandırıyor

Norveçli yıldız Alexander Sørloth, Dünya Kupası çeyrek finalinde ülkesinin İngiltere ile oynayacağı maça hazırlanıyor.

"AS" gazetesi, bir haberinde bu maçın, Sorloth'un İngiliz futbolundaki deneyimi sırasında umduğu gibi gitmeyen bir dönemin anılarını yeniden gündeme getirdiğini belirtti.

Şu anda Atlético Madrid'de forvet olarak forma giyen Sørloth, 2018 ile 2020 yılları arasında Crystal Palace'ta forma giymişti, ancak bu dönemin büyük bir kısmını başka kulüplere kiralanmış olarak geçirdi.

O zamanlar deneyimsiz genç bir oyuncuydu ve fiziksel yapısı Premier Lig’de parlayabileceğini düşündürse de, ligin hızlı temposu ve büyük baskı, performansını olumsuz etkilemişti.

Crystal Palace taraftarları, Surloth’un, az sayıda maça çıkmasına rağmen onu tüm sezon boyunca takım kaptanı olarak tutan bir Premier Lig fantezi futbolu katılımcısına yazdığı alaycı mesajı hâlâ hatırlıyor.

Sorloth o zaman şakayla karışık şöyle demişti: “Gol atmadığımı, pek asist yapmadığımı, hatta neredeyse hiç oynamadığımı biliyorum. Bu yüzden, bu yıl oynadığım o on beş maçta bana hâlâ inananların olduğunu bilmek beni çok mutlu ediyor.”

Aslında bu dönem, Norveçli forvetin kariyerinin en zorlu dönemlerinden biriydi. Crystal Palace’ta bulunduğu süre boyunca, kısa bir süreliğine bu kez İngiltere milli takım formasıyla karşı karşıya geleceği Iberechi Eze ile birlikte oynamıştı.

O dönemde takım, deneyimli teknik direktör Roy Hodgson’ın yönetimindeydi ve Hodgson, bazı maçlarda Sorloth’ta görülen hatalara ya da motivasyon eksikliğine hiç tolerans göstermiyordu.

Oyuncu daha sonra o dönem hakkında şöyle konuştu: “Sadece maçın son dakikalarında oyuna giren bir oyuncu olduğunuzda, bu özgüveninizi etkiler ve ilk 11’de yer alacak kadar iyi olmadığınızı hissedersiniz. Bu, özellikle forvet iseniz, psikolojik baskı yaratır. İlk maçlardan birinde Chelsea karşısında haksız bir şekilde bir golüm iptal edildi; o gol sayılsaydı, belki de kadrodaki yerimi sağlamlaştırabilirdim.”

Crystal Palace’ta geçirdiği iki yıl boyunca, Belçika’nın Gent ve Türkiye’nin Trabzonspor takımlarına kiralanarak forma giyen Sorloth, sadece 20 maçta forma giydi; bu maçlarda İngiltere Kulüpler Kupası’nda attığı tek gol ve bir asist kaydetti.

Böylece Sorloth, Premier Lig’de hiç gol atamadan Londra’dan ayrıldı.

Buna rağmen, o deneyimden yaklaşık bir on yıl sonra bile Sorloth, İngiliz futbol camiasında hâlâ iyi bir üne sahip; Newcastle, Fulham ve Everton gibi kulüpler onu kadrolarına katmak için ilgi gösteriyor.

İngiltere ile oynanacak çeyrek final maçı, Premier Lig’deki zorlu deneyiminin üzerinden yıllar geçtikten sonra, Norveçli forvet ile İngiliz futbolu arasındaki ilişkinin niteliğini bir kez daha ortaya koyacak.