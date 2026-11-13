En kötü başlangıcın ardından: Tunus, Afrika Uluslar Kupası'na çıkmak için neye ihtiyaç duyuyor?

Tunus, önümüzdeki yıl Kenya, Tanzanya ve Uganda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2027 Afrika Uluslar Kupası'na yönelik eleme maçlarında yaşadığı felaket başlangıcın ardından son derece zor bir duruma düştü.

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2027 Afrika Uluslar Kupası, gelecek yılın 19 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında Kenya, Tanzanya ve Uganda'da düzenlenecek ve turnuvaya ev sahibi üç ülkenin başı çektiği 24 milli takım katılacak.

Afrika elemelerindeki en kötü başlangıç

Tunus Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin üçüncü hafta mücadeleleri kapsamında bu akşam iki ekibi karşı karşıya getiren cuma günkü maçta, kendi sahasında Libya Milli Takımı'na 2-0 mağlup oldu.

Bu mağlubiyet, Tunus Milli Takımı için yalnızca yeni bir yenilgi olmakla kalmadı, aynı zamanda kıtasal elemelere katılım tarihinde eşi benzeri görülmemiş olumsuz rakamları da beraberinde getirdi; zira bu, takımın Afrika Uluslar Kupası elemelerinde kendi sahasında aldığı en farklı mağlubiyet oldu.

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Ayrıca bu, Tunus Milli Takımı'nın turnuva elemelerine katılım tarihinde kendi sahasındaki bir maçta ilk kez iki gol farkıyla geriye düşmesi anlamına geliyor; bu da komşusu Libya karşısında yaşadığı şokun boyutunu gösteriyor.

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Bu mağlubiyet, 25 yılı aşkın süredir devam eden ve Tunus Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası elemelerinde iki gol farkıyla yenilgi almadığı bir seriyi de sona erdirdi; zira takımın bu sonuçla aldığı son mağlubiyet, başkent Rabat'ta Fas'a 2-0 kaybettiği 24 Mart 2001 tarihine uzanıyor.

Tunus ayrıca ilk üç maçında ilk kez herhangi bir galibiyet elde edemeyerek kıtasal elemelere katılım tarihindeki en kötü başlangıcını kaydetti; iki beraberlik ve bir mağlubiyetle yetinen ekip, mümkün olan 9 puandan yalnızca 2 puan topladı.

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Tunus Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki sıralaması

Tunus Milli Takımı'nın topladığı 2 puan, Afrika elemelerinin sekizinci grubunda ekibi dördüncü sıraya yerleştirdi; ikinci turda 3 maç kaldı.

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"Kartaca Kartalları", bir maç eksiği bulunan ve zirvede yer alan Uganda Milli Takımı'nın 2 puan gerisinde; aynı zamanda ilk galibiyetini alarak ikinci sıraya yükselen Libya Milli Takımı'nın da 2 puan gerisinde bulunuyor.

Buna karşılık Tunus Milli Takımı, yarın cumartesi üçüncü haftada Uganda'ya karşı oynayacağı merakla beklenen maç öncesinde grupta üçüncü sırada yer alan Botsvana Milli Takımı ile puan eşitliği içinde.

Grp. H Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Libya LIB 3 1 1 1 4 3 +1 4 K K B 2 Uganda UGA 2 1 1 0 2 1 +1 4 K B 3 Bostvana BWA 2 0 2 0 4 4 0 2 B B 4 Tunus TUN 3 0 2 1 3 5 -2 2 K B B Üst Tur

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2027 Afrika Uluslar Kupası eleme sistemi

Genel olarak Afrika Uluslar Kupası elemeleri 12 gruptan oluşuyor ve birinci ile ikinci sırayı alan takımlar doğrudan finallere yükseliyor.

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Ancak durum, ev sahibi takımlardan birini barındıran gruplar için farklı; burada ev sahibi takım ile birlikte gruptaki en yüksek puana sahip takım tur atlıyor.

Bu durum "Kartaca Kartalları"nın grubu için de geçerli; zira grupta, gelecek yaz Afrika turnuvasına ev sahipliği yapacak üç takımdan biri olan Uganda Milli Takımı bulunuyor.

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Bu da Uganda Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'na çoktan tur atladığı, grupta en yüksek puanı alacak takımın ise beklendiği anlamına geliyor.

Tunus Milli Takımı Afrika Uluslar Kupası'na nasıl gider?

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Botsvana Milli Takımı'nın yarın cumartesi Uganda'yı yenmeyi başarması halinde Tunus Milli Takımı'nın durumu büyük ölçüde zorlaşacak; zira Botsvana puanını 5'e yükselterek "Kartaca Kartalları"nın 3 puan önüne geçmiş olacak.

Bu da Tunus Milli Takımı'nın finallere yükselebilmek için Afrika Uluslar Kupası elemelerinde kalan üç maçının tamamını kazanması gerekeceği anlamına geliyor.

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"Kartaca Kartalları" önümüzdeki salı günü yeniden Libya Milli Takımı ile karşılaşacak; ardından gelecek mart ayında hem Uganda hem de Botsvana ile oynayacak.

Üç maçını da kazanması halinde Tunus Milli Takımı 11 puana ulaşacak; otomatik olarak tur atlayan Uganda Milli Takımı dışında hiçbir takım bundan daha yüksek puan toplayamayacak.

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Bu puana yalnızca Botsvana Milli Takımı, Uganda'yı iç ve dış sahada, ardından da Libya'yı yenmesi halinde ulaşabilir; ancak Tunus Milli Takımı, son haftada onu yenmeyi başarması durumunda ikili averaj üstünlüğüyle öne geçmiş olacak; özellikle de ilk maç 2-2'lik pozitif beraberlikle sona erdiği için.