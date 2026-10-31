Al Shabab'ın Suudi Roshn Ligi'nde Al Ahli karşısında elde ettiği tarihi galibiyet yalnızca sahada yaşanmadı; başkent takımı saha dışındaki çetin mücadeleden de galip ayrıldı.

Al Shabab, dün Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki SHG Arena'da Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında oynanan karşılaşmada Al Ahli'yi 6-1 mağlup etti.

Maçın ardından Al Shabab kulübünün "X" platformundaki resmi hesabı, bu ağır yenilginin ardından Al Ahli ile dalga geçme konusunda hünerini sergiledi ve gece saatlerinde yaklaşık 10 alaycı paylaşım yaptı.

Başlangıç maç sırasında oldu; Al Shabab hesabı, Al Ahli taraftarlarının sahayı erkenden terk ettiği bir fotoğrafı "Bu sefer çekiliş erken oldu" notuyla paylaştı.

"Aslanlar" hesabı, 2008 yılında "Er-Raki" karşısında elde edilen 6-1'lik tarihi galibiyete gönderme yapıyor. Bu galibiyet, İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kupası'nın çeyrek finalinde yaşanmış ve Al Ahli oyuncularını maçı erken bitirmek için sakatlık numarası yapmaya mecbur bırakmıştı.

Ardından Al Shabab hesabı, maçın sonucunu çarpıcı bir cümleyle paylaşarak taraftarları bu tarihi galibiyet için tebrik etti ve "En kolay zafer için bin tebrikler aslanlar" notunu düştü.

Al Shabab, "Kale nasıl yıkıldı: Çekilme ile kaçış arasında" başlıklı sözde bir roman görseli ve "Romanın sonu" cümlesiyle 2008 maçına yeniden dönüş yaptı.

Al Shabab hesabı, Al Ahli'nin maçın bittiği haberini sonucu belirtmeden paylaşmasının ardından, sonucun yer aldığı bir görseli "Söyle, utanma" notuyla paylaşarak rakibiyle doğrudan dalga geçti.

Al Shabab hesabı ayrıca, Al Shabab takımını üstte, Al Ahli'yi altta gösteren bir tasarım görselini "Yukarı çık, aradaki mesafe sana belli olsun" cümlesiyle paylaştı.

Al Shabab hesabı, maçın gollerini ünlü video oyunlarının bir parçasıymış gibi "Zorluk seviyesi: Al Ahli" notuyla paylaştı.

Al Shabab bununla da yetinmedi; Al Ahli maçını, Suudi Ligi'nde sonuncu sırada yer alan Abha ile Roshn Ligi'nin on üçüncü haftasında gelecek Perşembe günü oynanması planlanan karşılaşma için yalnızca bir hazırlık maçı olarak nitelendirdi.

Son olarak Al Shabab hesabı, Al Ahli taraftarlarının meşhur cümlesini kullanarak şöyle yazdı: "Al Shabab kazanmadıkça yeryüzü huzur içinde uyumaz."

Bunlara ek olarak Al Shabab hesabı, maçtan sonra paylaştığı tüm gönderilerde; ister kutlamalara ait fotoğraf ya da video kliplerde, ister taraftarları mağazadan forma almaya teşvik etmek için olsun, altılı skoru kullandı.