En İyi Üçüncüler Mücadelesi: 5 milli takım tur atladı… Cezayir’in durumu netleşiyor… Sıralama belirleyici olabilir

2026 Dünya Kupası’nın 32’li turuna katılma hakkı için mücadele, grup aşamasının son turuna bir gün kala, üçüncü sırada yer alan en iyi 8 milli takım arasında devam ediyor.

Yeni Dünya Kupası sistemine göre, her grubun birinci ve ikinci sırasını alan takımların yanı sıra, üçüncü sırada yer alan en iyi 8 takım da turnuvaya katılmaya hak kazanıyor.

Şu ana kadar üçüncü sırada yer alan 5 takım, yani İsveç, Ekvador, Bosna-Hersek, Paraguay ve Senegal, turnuvaya katılmaya hak kazandı; geriye kalan 3 bilet ise önümüzdeki birkaç saat içinde belirlenecek.

Cezayir milli takımı, bu biletlerden birini almak için güçlü bir mücadele veriyor. Takım, 3 puan ve -2 gol farkıyla 10. grupta üçüncü sırada yer alırken, 3 puan ve 0 gol farkıyla ikinci sırada bulunan Avusturya ile karşılaşacak.

“Yeşiller”in durumu netleşti; artık eleme için neye ihtiyaçları olduğunu biliyorlar.

İlk kez, iki veya daha fazla takımın puan, gol farkı, atılan gol sayısı ve sarı-kırmızı kart sayısında eşitlik olması durumunda, en iyi üçüncü takımlar arasında eleme biletini belirlemek için Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) sıralamasına başvurulabilir; bu olasılık, rekabetin son ana kadar sürmesi nedeniyle artık gündeme gelmiştir.

Aşağıda, şu ana kadar üçüncü sırada yer alan tüm takımların durumunu gözden geçiriyoruz

Ekvador (Dünya Sıralaması 24.)

Ekvador milli takımı, 4 puan toplayarak 32'li turda yer almayı garantiledi ve en iyi üçüncü takımlardan biri oldu. Fildişi Sahili'ne yenildikten ve Curaçao ile hayal kırıklığı yaratan bir beraberlik yaşadıktan sonra, son turda Almanya'ya karşı aldığı değerli galibiyetle umutlarını canlandırdı, tur atlamayı garantiledi ve bir sonraki turdaki rakibini bekliyor.

İsveç (Dünya sıralamasında 36. sırada)

İsveç milli takımı da 4 puanla tur atlamayı garantiledi. İlk turda Tunus’a karşı aldığı büyük galibiyetin ardından Japonya ile berabere kaldı; bu sonuç, en iyi üçüncü takımlar arasında yerini garantilemek için yeterli oldu.

Bosna-Hersek (Dünya Sıralaması 61.)

Bosna-Hersek, şu ana kadar tur atlamayı garantileyen takımlar arasında dünya sıralamasında en alt sırada yer alıyor, ancak Kanada ile berabere kalıp Katar'ı yenerek 4 puan topladı. Ayrıca, Bosna-Hersek milli takımı, 32'li turda rakibini resmi olarak öğrenen ilk takım oldu; ABD ile karşılaşacak.

Paraguay (Dünya sıralamasında 37. sırada)

Paraguay milli takımı, ABD’ye karşı ağır bir mağlubiyetin ardından Türkiye’yi yenip son turda Avustralya ile berabere kalarak grup aşamasını üçüncü sırada tamamladı ve 4 puan toplayarak eleme turuna katılma hakkını korudu.

Senegal (Dünya 18. sırası)

Fransa ve Norveç'e yenilerek zorlu bir başlangıç yapan Senegal milli takımı, güçlü bir geri dönüş yaparak Irak'ı 5-0 mağlup etti. Böylece puanını 3'e yükseltti ve gol farkını büyük ölçüde iyileştirerek tur atlamayı garantiledi.

İran (Dünya 21. sırası)

İran milli takımı, Belçika ve Mısır'ın da yer aldığı zorlu bir grupta yer aldı ve galibiyet alamadan üç beraberlikle yetindi. Kaderi, diğer gruplardaki sonuçlara bağlı kalacak; ancak son eşitsizlik kriterine ulaşması durumunda dünya sıralaması ona avantaj sağlayabilir.

Hırvatistan (Dünya 13. sırası)

Hırvatistan, şu anda üçüncü sırada yer alan tüm milli takımlar arasında dünya sıralamasında en üst sırada yer alıyor. İngiltere’ye karşı erken bir mağlubiyet yaşamasına rağmen, Gana’yı yenmesi halinde grubu ikinci sırada bitirme şansı hâlâ var; ancak üçüncü sırada kalsa bile dünya sıralaması, eleme yarışında önemli bir avantaj sağlayabilir.

Güney Kore (Dünya 23. sırası)

Meksika ve Güney Afrika’ya yenildikten sonra beklentilerin altında bir performans sergileyen Güney Kore milli takımı, iyi bir dünya sıralamasına sahip olmasına rağmen sadece 3 puan toplayabildi ve kaderi diğer takımların sonuçlarına bağlı hale geldi.

Cezayir (Dünya 29. sırası)

Cezayir Milli Takımı (3 puan ve -2 gol farkı ile), Avusturya'yı yenerek grubunda ikinci sırayı elde ederse, üçüncü sıra için yapılacak karmaşık hesaplamalardan uzaklaşabilir.

Beraberlik de en iyi üçüncü takımlar arasında yer almayı garantilemek için yeterli olabilir; bu da son maçı “Yeşiller” için belirleyici hale getiriyor.

Kaybetmesi durumunda Cezayir’in durumu karmaşıklaşacak ve en iyi üçüncü takımlar arasında yer alması garanti olmayacaktır; zira halihazırda 3 puana sahip ve gol farkı açısından Cezayir’in önünde yer alan İran (gol farkı 0) ve Güney Kore (gol farkı -1) gibi iki takım bulunmaktadır.

Ayrıca 3 puan ve -1 gol farkıyla Hırvatistan da Panama ile karşılaşacak; Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımı ise 1 puana sahip ve Özbekistan ile oynayacak.

Ayrıca Cezayir, Avusturya’ya karşı tek gol farkla yenilirse İskoçya ile aynı gol farkıyla (-3) berabere kalabilir; bu durumda Arap takımı attığı gol sayısı sayesinde (iki gol, İskoçya’nın bir golüne karşı) üstünlük sağlayacaktır.

İskoçya (Dünya Sıralaması 41.)

İskoçya milli takımı, Haiti’yi yenerek turnuvaya başladı, ancak daha sonra Fas ve Brezilya’ya yenilerek kendini zor bir durumda buldu; dünya sıralaması da bazı rakiplerine kıyasla ona büyük bir avantaj sağlamıyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Dünya 46. sırası)

Kongo milli takımı, özellikle dünya sıralamasında en alt sırada (57.) yer alan Özbekistan ile oynayacağı ve galibiyet halinde tur atlama şansı yakalayabileceği doğrudan karşılaşma sayesinde, hâlâ tur atlama şansına sahip.

Uruguay (Dünya sıralamasında 19. sırada)

Dünya sıralamasında 19. sırada olmasına rağmen, Uruguay milli takımı grup aşamasında hiçbir galibiyet elde edemediği için turnuvadan erken elendi. Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları ile iki beraberlik elde ettikten sonra İspanya'ya yenilen Uruguay, üçüncü sırayı alan takımlar arasında resmi olarak elenen ilk takım oldu.

Şu ana kadar en iyi üçüncü takımların sıralaması nasıl?

Elemeyi geçenler

1- İsveç (6. Grup): 3 maç oynadı, 4 puan topladı, gol farkı (0).

2- Ekvador (5. Grup): 3 maç oynadı, 4 puan topladı, gol farkı (0).

3- Bosna-Hersek (2. Grup): 3 maç oynadı, 4 puan topladı, gol farkı (-1).

4- Paraguay (4. Grup): 3 maç oynadı, 4 puan topladı, gol farkı (-2).

5- Senegal (9. Grup): 3 maç oynadı, 3 puan topladı, gol farkı (+2).

Kaderlerini bekleyenler

6- İran (7. Grup): 3 maç oynadı, 3 puan topladı, gol farkı (0).

7- Hırvatistan (12. Grup): 2 maç oynadı, 3 puan topladı, gol farkı (-1).

8- Güney Kore (1. Grup): 3 maç oynadı, 3 puan topladı, gol farkı (-1).

9- Cezayir (10. Grup): 2 maç oynadı, 3 puan topladı, gol farkı (-2).

10- İskoçya (3. Grup): 3 maç oynadı, 3 puan topladı, gol farkı (-3).

11- Uruguay (8. Grup): 3 maç oynadı, 2 puan topladı, gol farkı (-1) (gruptan elendi).

12- Demokratik Kongo Cumhuriyeti (11. Grup): 2 maç oynadı, 1 puan topladı, gol farkı (-1).

FIFA, en iyi üçüncü sıradaki takımları nasıl belirler?

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Yönetmeliği’nin 13. maddesine göre, gruplarda üçüncü sırada yer alan milli takımlar aşağıdaki kriterlere göre sıralanır:

1- Grup maçlarının tamamında elde edilen en yüksek puan sayısı.

2- Grup maçlarının tamamında elde edilen en iyi gol farkı.

3- Grup maçlarının tamamında atılan en fazla gol sayısı.

4- Grup maçlarında alınan sarı ve kırmızı kart sayısına göre takımın (oyuncular ve teknik ekip üyeleri) disiplin puanında en yüksek skora sahip olması.

5- Eşit puanlı takımlar, FIFA Dünya Sıralaması’nın en son yayınlanan versiyonuna göre sıralanır.

6- Eşitlik devam ederse, takımlar bir önceki FIFA sıralamasına göre sıralanır; sıralama kesinleşene kadar önceki sıralamalara sırayla başvurulur.