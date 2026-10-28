"Kimse her şeyi kazanmadı. Dünya Kupası yılı olması da durumu zaten daha da özel kılıyor. Böyle bir yılda Dünya Kupası'na büyük ağırlık veriliyor. Yalnızca sezonu değerlendirseydim Kvaratskhelia'yı çok ilgi çekici bir aday olarak görürdüm" diyen Kroos, bu sözleri kardeşi Felix ile birlikte hazırladığı Einfach mal Luppen podcast'inde söyledi.

Kroos, Paris Saint-Germain'in hücum oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia için "Benim tercihim o olurdu" dedi ve ekledi: "Bana göre Avrupa'nın en iyi takımının en iyi oyuncusuydu."

Kvaratskhelia, geçen sezon PSG'nin bir kez daha Şampiyonlar Ligi zaferine uzanmasında önemli rol oynadı. Şampiyonlar Ligi'ndeki 16 maçında 17 gole doğrudan katkı yaptı (on gol, yedi asist) ve kritik anlarda da sahneye çıktı. Gürcü oyuncu, Bayern Münih'e karşı yarı finalin ilk maçında alınan 5-4'lük sansasyonel galibiyette skoru 1-1'e getiren önemli golü attı ve daha sonra bir gol daha kaydetti.

Khvicha Kvaratskhelia, Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'ye önemli bir penaltı kazandırdı

Münih'teki rövanşta (1-1) ise harika bir hareketle Ousmane Dembele'nin Paris ekibini erken öne geçiren golünün hazırlayıcısı oldu. Arsenal'e karşı finalde de Kvaratskhelia, Dembele'nin bir saati aşkın süre geride kaldıktan sonra skoru 1-1'e getirdiği penaltıyı kazandırdı. Bu gol, daha sonra penaltı atışlarında galip gelen PSG'yi maçta tuttu.

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Kvaratskhelia, Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra Paris ile Fransa şampiyonluğunu, Fransa ve UEFA Süper Kupalarını ve FIFA Kıtalararası Kupası'nı da kazandı. Ancak büyük bir sorun vardı: 25 yaşındaki oyuncu, Gürcistan ile Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamadı. Bu nedenle Ballon d'Or'u yeni kazanan Harry Kane, Kylian Mbappe veya Lamine Yamal gibi en büyük sahnede kendini gösterme fırsatı bulamadı.

Kroos'a göre Kvaratskhelia'nın buna rağmen 2026 Ballon d'Or sıralamasında söz konusu üçlünün yanı sıra Rodri ve Lionel Messi'nin ardından altıncı olması, "Dünya Kupası olmasaydı çok iyi şansı olacağının" göstergesi. Eski Alman millî futbolcu, "Çünkü önündeki herkes Dünya Kupası'nda büyük etki yarattı" dedi. Kroos ayrıca şu değerlendirmeyi yaptı: "Mbappe Dünya Kupası'nda oynamasaydı ilk beşte yer almazdı. Lamine de Dünya Kupası şampiyonluğu olmadan ilk beşe girmekte zorlanırdı."

Mbappe, Lamine Yamal ve Kane Dünya Kupası'nda öne çıktı

Mbappe, Kuzey Amerika'daki turnuvayı dördüncü bitiren Fransa adına birçok üstün performans sergiledi ve on golle gol kralı oldu. Lamine Yamal, Dünya Kupası'nda bireysel istatistikleriyle öne çıkmasa da (bir gol, bir asist) büyük bir olgunlukla kendini tamamen takımın hizmetine adadı ve sonunda İspanya ile şampiyonluğa ulaştı. Kane ise turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan İngiltere'ye kaptan olarak müthiş biçimde liderlik etti. Örneğin son 32 turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne karşı alınan 2-1'lik galibiyette attığı iki golle Three Lions'ı utanç verici bir sonuçtan kurtardı ve ortak ev sahiplerinden Meksika karşısındaki 3-2'lik son 16 turu galibiyetinin belirleyici oyuncularından biri oldu.

Bu nedenle Bayern Münihli forvet, Kroos'a göre sonucu "hiç olmadığı kadar belirsiz" olan Ballon d'Or'u hak ederek kazandı. Peki Kane'i podyumu tamamlayan Mbappe ve Lamine Yamal'dan ayıran neydi? Kroos, "Öncesinde kampanya başlatmayan tek kişi oydu" dedi.

36 yaşındaki Kroos'un kastettiği şuydu: Mbappe ve Lamine Yamal, pazartesi günü düzenlenen Ballon d'Or töreninden önceki haftalarda zaman zaman kamuoyu önünde oldukça açık biçimde kendilerini öne çıkarmıştı. Barcelona'nın yıldızı örneğin, "Dürüst olmak gerekirse, kazandıklarımdan dolayı bu yıl bu ödülü hak ettiğimi düşünüyorum" demişti. Real Madrid'in hücum oyuncusu Mbappe ise kendisini doğrudan "seçilmiş kişi" olarak nitelendirmiş ve kazanacağından emin bir şekilde, "Geçen sezon hiçbir oyuncu benden daha iyi değildi" ifadesini kullanmıştı. Kane ise böylesine iddialı çıkışlar yapmadı, ancak yine de Mbappe'nin az farkla önünde zafere ulaştı.

Kvaratskhelia uzun süre sahalardan uzak kalacak: 2027 Ballon d'Or şansı da şimdiden tükendi

Kvaratskhelia'nın ise Ballon d'Or ödülünün verildiği dönemde sıralamadaki yerinden çok daha büyük dertleri vardı. Gürcü millî futbolcu, kısa süre önce PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı 4-2 yendiği maçta çapraz bağlarını kopardı ve aylarca sahalardan uzak kalacak. Hatta bu sezon bir daha oynayamaması da mümkün. Morali bozuk olan Kvaratskhelia, Instagram'da "Neden ben? Hiçbir şeyi şansa bırakmadım. Muhtemelen bu maça daha önce hiçbir maça hazırlanmadığım kadar iyi hazırlanmıştım. Her şeye hazırlıklı olduğumu sanıyordum, ama buna değil" diye yazdı.

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Uzun süreli yokluğu nedeniyle Kvaratskhelia'nın 2027 Ballon d'Or ödülünü kazanma şansı da şimdiden tükendi. 2028'de ise ödüle aday olabilmek için muhtemelen Avrupa Şampiyonası'nda iyi performanslar sergilemesi gerekecek. Kvaratskhelia ve takım arkadaşları, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başarmış, hatta son 16 turuna yükselmişti. Ancak daha sonra Avrupa şampiyonu olan İspanya'ya 4-1 yenilerek elenmişlerdi. Gürcistan'ın İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda'da düzenlenecek bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nın elemelerinde kimlerle karşılaşacağı henüz belli değil.