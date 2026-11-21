Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in kaptanı Salem Al Dawsari, geçen hafta sonu yaşadığı şokun ardından AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde Özbekistan temsilcisi Neftçi ile oynanacak maçta takımıyla birlikte forma giyemeyecek.

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Al Hilal, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde Batı Bölgesi lig aşamasının 5. haftasında öbür gün pazartesi, Özbekistan'ın Fergana kentindeki Istiqlol Stadyumu'nda Neftçi'ye konuk olacak.

Suudi Arabistan gazetesi Al Riyadiyah'nın haberine göre Al Hilal'in İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, Asya maçı için bugün cumartesi akşamı Özbekistan'a gidecek kafilenin dışında Salem Al Dawsari'yi bırakma kararı aldı.

Gazete, bu kararın nedeninin "Tornado"nun maça tam anlamıyla hazır olmaması olduğunu, özellikle de 2026 Asya'nın En İyileri Ödül Töreni'ne katıldıktan sonra Tayland'ın başkenti Bangkok'tan döndüğü yorucu yolculuğun bunda etkili olduğunu belirtti.

Salem Al Dawsari, döner dönmez bugün cumartesi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al Majdiya Spor Merkezi'nde Al Hilal'in takım antrenmanına katıldı. Ancak Inzaghi, oyuncuyu Bangkok seyahatinin ardından dinlendirmeye karar verdi.

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Asya'nın En İyileri Ödül Töreni, evvelsi gün perşembe, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Aksra Theatre King Power'da gerçekleştirildi. Daha önce 2017'de de töreni ağırlayan salonda 19 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

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Törende verilen ödüller arasında Asya'da Yılın Futbolcusu ödülü de yer aldı. Bu ödül için Salem Al Dawsari, Al Ahli'nin golcüsü Firas Al Buraikan ve Tractor'ün İranlı kalecisi Alireza Beiranvand yarıştı.

Sürpriz ise iki Suudi oyuncunun ödülü kaybetmesi oldu. Ödülü kazanan Alireza Beiranvand, 22 yıl sonra bu ödülü kazanan ilk İranlı ve tarihte ödülü almayı başaran ilk kaleci oldu.

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Daha önce 2022 ve 2025'te bu ödülü kazanan Salem Al Dawsari, kariyerinde üçüncü kez ödülü kazanamadı. Kazanması halinde bunu başaran tarihteki ilk oyuncu olacaktı.

Al Dawsari, bu ödülü iki kez kazanan ilk Suudi oyuncu olmuş, genel olarak da bunu başaran dördüncü isim olarak 2019 ve 2023'te Katarlı Akram Afif, 1997 ve 1998'de Japon Hidetoshi Nakata ile 2008 ve 2011'de Özbek Server Djeparov'un ardından listeye adını yazdırmıştı.

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Salem Al Dawsari, Suudi Arabistan Milli Takımı ile ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'na katılmasının ardından geçirdiği ameliyat nedeniyle sezon başından bu yana sakatlıkla boğuşuyor.

Bu sakatlık yüzünden Al Hilal'in kaptanı, sezon başından bu yana yalnızca 3 maçta forma giyebildi. Bunlardan 2'sinde yedek olarak oyuna giren oyuncu, yalnızca birinde ilk 11'de başladı ve bu maçta tek golünü kaydetti.

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Ancak iyileşmesinin ardından talihsizlik "Tornado"nun yakasını yeniden bırakmadı. Oyuncu, geçen milli aradan önce dizinden yeniden sakatlandı ve bu durum, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'daki kampına katılmasına engel oldu.

Salem Al Dawsari'nin Al Hilal'deki son sezonunu geçirdiğini de hatırlatmak gerekiyor. Oyuncunun Al Hilal ile olan sözleşmesi önümüzdeki haziran ayında sona erecek ve sözleşme yenileme konusundaki durumu belirsizliğini koruyor.