Ferran Torres'in son dakikalarda attığı belirleyici golle Paris Saint-Germain, OGC Nice'i 3-2 yenerek tüm kulvarlardaki üst üste 12. galibiyetini aldı. Maçın ardından konuşan forvet, milli aradan hemen sonra üç puan almanın neden iyi bir oyundan daha önemli olduğunu anlattı.

Reklam

Torres, Cote d'Azur'da PSG'ye kritik galibiyeti getirdi

Ferran Torres, normal sürenin bitimine beş dakika kala attığı golle Paris Saint-Germain'in OGC Nice deplasmanında 3-2 kazanmasını sağladı. Luis Enrique'nin ekibi böylece tüm kulvarlarda üst üste 12. galibiyetine ulaştı. Bu sonuç, Nice'in bu sezonki iç saha yenilmezliğine son verirken PSG'nin Ligue 1'in zirvesinde ikinci sıradaki Lille ile arasındaki farkı beş puana çıkardı.

Mohamed Amoura, oyunun gidişatına ters biçimde sekizinci dakikada Nice'i öne geçirse de PSG, Senny Mayulu ve Desire Doue'nin golleriyle devre arasından önce maçı çevirdi. Torres, Ousmane Dembele'nin pasında yaptığı ustaca vuruşla Paris'i rahatlattı. Ali Abdi ise uzatma dakikalarında farkı bire indirdi.

Torres, milli ara sonrası kazanmanın önemini vurguladı

Nice'in gergin geçen ikinci yarıda kontra ataklarla tehlike yaratmasına rağmen PSG sabırlı kaldı ve Torres son vuruşu yaptı. Son düdüğün ardından Torres, milli aranın hemen ardından zorlanarak da olsa sonuç almanın soyunma odasındaki huzur için önemli olduğunu vurguladı.

Torres, "Bu çok önemli bir galibiyetti. En iyi oyunumuz değildi ama sonuçta rekabetçi bir performans sergileyip üç puanı aldık. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne odaklanacağız. Kazanmak her zaman önemli, özellikle de milli aradan sonra. Bu, takımı rahatlatıyor. Sonuçta önceliğimiz olan üç puanı aldık" dedi.

Reklam Reklam

PSG, Nice karşısındaki zor anları nasıl atlattı?

Nice, Amoura'nın kontra atakta yakaladığı ilk fırsatı değerlendirmesiyle öne geçti ve ilk yarım saatin büyük bölümünde savunmada kompakt kaldı. PSG, yarım saatlik bölüm tamamlanırken Xavier Mandza'nın ceza sahasında topa elle müdahalesinin ardından Mayulu'nun penaltıyı gole çevirmesiyle eşitliği sağladı. Bir dakikadan kısa süre sonra Doue, Achraf Hakimi'nin pasında topu ağlara gönderdi.

Related Topics

Devre arasından sonra Joao Neves orta sahada oyunun temposunu kontrol etti; PSG ise Nice'in Matvey Safonov'un kalesine yönelik tehdidini sınırlamak için agresif bir baskı uyguladı. Hakimi, 61. dakikada farkı artırma fırsatını kaçırdı. Torres ise son dakikalarda sahneye çıkarak sonucu belirledi.

Paris'in sıradaki odağı Şampiyonlar Ligi

İki hafta önce Troyes karşısında alınan 1-0'lık galibiyetten bu yana çıktıkları ilk maçta zorlu bir mücadeleyle üç puanı alan Torres ve takım arkadaşları, artık Avrupa maçlarına odaklanabilir.

Reklam

Ligue 1'in zirvesinde beş puanlık farkı koruması, Şampiyonlar Ligi'ne odaklanan PSG'ye güçlü bir konum sağlıyor.