JJ Gabriel, Real Madrid'e her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Genç oyuncunun bugün, çarşamba günü attığı yeni adım da bunu ortaya koydu.

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"Marca" gazetesinin haberine göre 16 yaşındaki İngiliz futbolcu, bugün, çarşamba günü kulübün Valdebebas'taki antrenman tesislerini ziyaret etti ve yakında yeni yuvası olacak yeri ilk kez yakından gördü.

Oyuncunun Manchester United ile sözleşmesini feshetmesinin ardından geriye yalnızca Real Madrid'in JJ transferini resmen açıklaması kaldı.

İngiltere'de ise oyuncular, son yıllarda ülkeden çıkan en iyi futbol yeteneği olarak görülen genç golcünün ayrılığı nedeniyle büyük bir üzüntü yaşıyor.

Real Madrid ile imzasının kesinleşmesini beklerken birkaç haftadır İspanya'da tek başına antrenman yapan Gabriel'in tesislerdeki varlığı, kulübün antrenman sahasında büyük bir heyecan yarattı. Kulüpte, oyuncunun Manchester United'dan ayrılışı ve kulübe gelişi etrafında oluşan medya ilgisinin gayet farkındalar.

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JJ Gabriel, Manchester United'a veda etti

Genç İngiliz yetenek JJ Gabriel, dün, salı günü kulüpten ayrıldığını resmen açıklayarak Manchester United'daki geleceğine dair kararını verdi. Böylece Real Madrid'e önümüzdeki ara transfer döneminde transfer olmasına kesin gözüyle bakılırken, 10 yaşında takımın akademisine katılmasıyla başlayan Manchester United serüvenini noktaladı.

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16 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, kararını sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir mesajla doğruladı. Mesajında Manchester United'a, antrenörlerine, takım arkadaşlarına ve kulüpte geçirdiği yıllar boyunca kendisine destek olan herkese teşekkür eden Gabriel, bir sonraki adresini doğrudan açıklamadı.

Gabriel mesajında şu ifadeleri kullandı: "Manchester United'a 2020'de, büyük hayalleri olan 10 yaşında bir çocukken geldim. Burada hem futbolcu hem de insan olarak geliştim. Old Trafford'da gol atmaktan Jimmy Murphy Ödülü'nü kazanmaya kadar, bana her zaman değer vereceğim anlar yaşattınız."

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Genç oyuncu şöyle devam etti: "Kariyerimde yeni bir sayfa açılırken Manchester United her zaman hikâyemin bir parçası olacak. Her şey için teşekkürler." Bu mesaj, geleceği ve ayrılma isteğiyle ilgili aylardır süren spekülasyonların ardından İngiliz kulübüyle yollarının ayrıldığını teyit etti.

Haberlere göre Real Madrid, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için ilgi gösteren başta Barcelona, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih olmak üzere Avrupa'nın birçok büyük kulübünü geride bırakarak en olası adres haline geldi. İspanyol kulübü, transfer konusunda oyuncu ve temsilcileriyle anlaşmaya vardı.

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Gabriel'in önümüzdeki ocak ayında Real Madrid'e katılması ve kulübün yeteneğini geliştirip onu kademeli olarak A takıma hazırlama planı kapsamında İspanya'nın üçüncü lig seviyesinde mücadele eden Castilla'da başlaması bekleniyor. Genç oyuncunun önünde, Real Madrid A takımına yükselmesi için net bir yol bulunuyor.

Gabriel, A takımda daha fazla süre alma şansının yeterli olmadığını düşünerek geçen eylül ayında Manchester United'dan ayrılmak istemiş ve o tarihten bu yana kulübün antrenmanlarına katılmamıştı. Oysa genç oyuncu, A takımla antrenmanlara yükseltilmiş ve hazırlık döneminde Milan'a karşı oynanan hazırlık maçında forma giymişti.

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Manchester United akademisinden çıkan en dikkat çekici yükselen yeteneklerden biri olarak görülen oyuncu, geçen sezon kulübün en iyi genç oyuncusuna verilen Jimmy Murphy Ödülü'nü kazanmıştı. Gabriel, yaşının küçüklüğüne rağmen İngiltere 18 Yaş Altı Ligi'nde yılın en iyi oyuncusu ödülünü de almış ve bu başarılarla Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına girmişti.