JJ Gabriel, Real Madrid'e her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Bu durum, genç oyuncunun bugün, çarşamba günü attığı yeni adımla da gün yüzüne çıktı.

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"Marca" gazetesinin haberine göre 16 yaşındaki İngiliz futbolcu, bugün, çarşamba günü kulübün Valdebebas'taki antrenman tesislerini ziyaret ederek yakında yeni evi olacak yere ilk kez göz attı.

Oyuncunun Manchester United ile sözleşmesini feshetmesinin ardından geriye yalnızca Real Madrid'in JJ transferini resmen duyurması kaldı.

İngiltere'de oyuncular, son yıllarda ülkenin yetiştirdiği en iyi futbol yeteneği olarak görülen genç forvetin ayrılığı nedeniyle büyük bir üzüntü yaşıyor.

Real Madrid ile imzasının onaylanmasını beklerken birkaç haftadır İspanya'da tek başına antrenman yapan Gabriel'in varlığı, kulübün antrenman sahasında büyük bir heyecan yarattı. Kulüpte, oyuncunun Manchester United'dan ayrılması ve kulübe gelişi etrafında oluşan medya ilgisinin gayet farkındalar.

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JJ Gabriel, Manchester United'a veda etti

Genç İngiliz yetenek JJ Gabriel, dün, salı günü kulüpten resmen ayrıldığını açıklayarak Manchester United'daki geleceğine dair kararını verdi. Böylece takımın akademisine 10 yaşındayken katılmasıyla başlayan Manchester United serüvenini noktaladı. Oyuncunun önümüzdeki kış transfer döneminde Real Madrid'e transferi yaklaşmış durumda.

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16 yaşındaki ofansif orta saha, kararını sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir mesajla doğruladı. Gabriel bu mesajda Manchester United'a, antrenörlerine, takım arkadaşlarına ve kulüpte geçirdiği yıllar boyunca kendisine yardımcı olan herkese teşekkür etti, ancak bir sonraki durağını doğrudan açıklamadı.

Gabriel mesajında, "Manchester United'a 2020'de, büyük hayalleri olan 10 yaşında bir çocukken geldim. Burada hem oyuncu hem de insan olarak geliştim. Old Trafford'da gol atmaktan Jimmy Murphy Ödülü'nü kazanmaya kadar, bana her zaman değer vereceğim anlar yaşattınız" ifadelerini kullandı.

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Genç oyuncu, "Kariyerimde yeni bir sayfa açılırken Manchester United her zaman hikâyemin bir parçası olarak kalacak. Her şey için teşekkürler" diye ekledi. Bu mesaj, geleceği ve ayrılma isteğiyle ilgili aylar süren spekülasyonların ardından İngiliz kulübüyle bağının sona erdiğini teyit etti.

Haberlere göre Real Madrid, genç oyuncunun en olası durağı haline geldi. İspanyol kulübü, başta Barcelona, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih olmak üzere oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Avrupa devlerinin önüne geçti ve transfer konusunda oyuncu ile temsilcileriyle anlaşmaya vardı.

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Gabriel'in önümüzdeki ocak ayında Real Madrid'e katılması ve İspanya Üçüncü Ligi'nde mücadele eden Castilla takımında forma giymeye başlaması bekleniyor. Bu adım, kulübün yeteneğini geliştirmeye ve onu A takıma kademeli olarak hazırlamaya yönelik planının bir parçası. Genç oyuncunun önünde, Eflatun Beyazlılar'ın kadrosuna yükselmesi için net bir yol bulunuyor.

Gabriel, geçen eylül ayında Manchester United'dan ayrılmak istediğini bildirmiş ve o tarihten bu yana kulübün antrenmanlarına katılmamıştı. Genç futbolcu, A takımla antrenmanlara yükseltilmesine ve hazırlık döneminde Milan'a karşı oynanan hazırlık maçında forma giymesine rağmen A takımda daha fazla süre alma şansının yeterli olmadığını düşünüyordu.

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Oyuncu, geçen sezon kulübün en iyi genç oyuncusuna verilen Jimmy Murphy Ödülü'nü kazanmasının ardından Manchester United akademisinin öne çıkan yükselen yeteneklerinden biri olarak görülüyor. Gabriel, yaşının küçüklüğüne rağmen İngiltere 18 yaş altı liginde en iyi oyuncu ödülünü de kazandı ve bu başarılar onu Avrupa devlerinin radarına soktu.