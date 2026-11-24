Al Nassr'ın Portekizli yıldızı João Félix, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Katar ekibi Al Sadd'ı yendikleri maçın ardından, Suudi kulüpte vatandaşı ve kaptanı Cristiano Ronaldo'nun yanında üstlendiği rolü açıkladı.

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Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi Elit lig aşamasının beşinci haftasında salı akşamı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta konuk ettiği Al Sadd'ı 2-1 mağlup etti.

Maç sonu basın toplantısında konuşan ve sözlerini Suudi gazetesi Al Riyadiyah'nın aktardığı João Félix, şunları söyledi: "Rolüm (geçen sezona göre) değişmedi, her maçta Ronaldo'ya yakın oynuyorum."

Félix şöyle devam etti: "Bu yıl oyun kuruluşunda daha fazla bağlantı kurmam gerekiyordu ve bunu yapabiliyorum. Ardından Ronaldo'ya yakın bölgelere dönüyorum ve birlikte bağlantı kurarak daha fazla fırsat yaratıp tehlike oluşturabiliyoruz. Rol, geçen yılla bu yıl arasında aşağı yukarı aynı."

Maça ilişkin ise şunları söyledi: "Bence iyi oynadık, özellikle ilk yarıda. Ancak ikinci yarıda ikinci golü bulmak için acele ettik, sakin olmamız gerekiyordu. Ama genel olarak mükemmel bir maç çıkardık ve galibiyetten dolayı mutluyuz."

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Portekizli oyuncu ekledi: "Yüksek niteliklere sahip iyi bir grubumuz var, birbirimizi anlıyoruz, kariyerimiz boyunca üst düzeyde oynadık. Duruma göre ne yapacağımızı ve ne yapmayacağımızı biliyoruz ve pozisyonları birlikte yaratıyoruz."

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Félix sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben, (Sadio) Mané, (Cristiano) Ronaldo ve Angelo ikinci sezonumuzu birlikte oynuyoruz, birbirimizin hareketlerini iyi anlıyoruz. Bu da fırsat ve gol üretmek için önemli."

Portekizli yıldız, açıklamalarını Al Sadd ağlarına gönderdiği muhteşem golden bahsederek noktaladı: "Bugünkü maçtaki golüm, attığım en güzel gol. Belki de en iyisi."

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João Félix, maçın 52. dakikasında ceza sahası sınırında yüksek bir pası aldıktan sonra Al Nassr'ın ikinci golünü kaydetti . Sırtı kaleye dönükken yaptığı rövaşata vuruşu, kaleci Meshaal Barsham'ın müdahale edemediği şekilde ağlarla buluştu.

Portekizli yıldız, geçen sezon Roshn Suudi Pro Ligi'nde Al Khaleej'e aynı şekilde gol atan vatandaşı ve Al Nassr'daki kaptanı Cristiano Ronaldo'nun gollerini akıllara getirdi.

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Madeiralı yıldız daha önce de Real Madrid formasıyla 2018'de Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a, Portekiz Milli Takımı formasıyla da 2025'te UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya'ya aynı şekilde gol atmıştı.

Futbolseverler, João Félix'in golünü Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA tarafından her yıl en güzel golü atan oyuncuya verilen Puskás Ödülü'ne aday gösterdi.

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Bu sezonun başından bu yana Al Nassr formasıyla göz kamaştıran João Félix, tüm kulvarlarda çıktığı 16 maçta sekizinci golünü kaydederken 11 de asist yaptı.

Bu galibiyetle puanını 9'a yükselten Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Batı Grubu'nda beşinci sıraya yükseldi. Sarı-mavili ekibin BAE temsilcisi Al Wasl ile oynayacağı ertelenmiş bir maçı daha bulunuyor.