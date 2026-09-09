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Benzema Al Hilal SFCGetty Images
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

"En iyi 30 forvet arasında bile değil!": Benzema, tarihi konumunu küçümseyen bir gazeteciyle alay etti

1. Lig
Fransa
Al Hilal
K. Benzema
Fransa
Suudi Arabistan

Birkaç gün önce Hilal'den ayrıldı

Suudi Arabistan ekibi Hilal'in eski oyuncusu Karim Benzema, tarihsel konumunu küçümseyen bir Fransız gazeteciye iğneleyici bir şekilde yanıt verdi.

Elektronik Sporlar Dünya Kupası sırasında düzenlenen ve Benzema'dan kendisini tüm zamanların en iyi forvetleri arasında sıralamasının istendiği bir yarışmada, Karim kendisini çocukluk idolü Ronaldo Nazario'nun ardından zirveye yerleştirdi.

Bu tercih "L'Équipe" kanalında tartışma yarattı; gazeteci Yoann Riou bu görüşe karşı çıkarak, 2022 Ballon d'Or sahibinin "tüm zamanların en iyi 20 forveti" arasında yer almadığını, belki "en iyi 30" arasında bile olmadığını belirtti.

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Benzema'nın yanıtı anında geldi. Eski Real Madrid oyuncusu, "L'Équipe" kanalının Instagram'da paylaştığı videonun altına şunları yazdı: "Hahahaha, adamım vakit geç oldu, git uyu, yarın erken kalk."

  Hatırlanacağı üzere Suudi Arabistan ekibi Hilal, Fransız Karim Benzema ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla 31 Ağustos 2026'da sona erdirdiğini, Ittihad'dan gelerek katılmasından yalnızca altı ay sonra resmen açıklamıştı.




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