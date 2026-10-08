Kylian Mbappé yeniden diz sorunları yaşarken ve Vinicius Junior hâlâ en iyi fiziksel ve sportif seviyesini ararken, Jude Bellingham alışılmış seviyesine geri döndü ve Real Madrid hücumunun en istikrarlı ismi hâline geldi.

Bu hücum üçlüsü hâlâ teknik direktör Jose Mourinho'nun Real Madrid içindeki büyük umudunu temsil ediyor, ancak "Marca" gazetesinin aktardığına göre şu anda en istikrarlı performansı sunan oyuncu Bellingham.

Burada mesele, beyaz takımdaki iki takım arkadaşını ön plana çıkarmak değil; çünkü sezon henüz başındayız ve ikisinin de büyük rolü olacak. Fakat hâlâ ritmini arayan bir takımda Bellingham şimdiden dikkat çekici bir performans sergiliyor ve bunu hem Madrid'de hem de İngiltere Millî Takımı'nda yapıyor.

En azından rakamların gösterdiği bu. Orta saha oyuncusu Real Madrid ile 8 resmî maçta üç gol attı ve iki asist yaptı, ancak Jude'un üretkenliği bununla sınırlı değil: pas isabeti yüzde 91, topu 52 kez geri kazandı, 84 ikili mücadelenin 52'sini kazandı ve sezonun bu erken döneminde 12 kilit pas verdi.

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Mourinho tüm potansiyelini ortaya çıkarıyor





Bellingham'ın toparlanmasının anahtarlarından biri, Jose Mourinho'nun ona verdiği pozisyonda yatıyor. Portekizli teknik direktör, 4-2-3-1 dizilişinde Bellingham'ı kaleye yakın, hatlar arasında serbestçe hareket edebilen bir ofansif orta saha oyuncusu olarak kullanıyor.

Bu strateji, İngiliz oyuncunun Real Madrid'deki ilk sezonunda gösterdiği başlıca güçlü yönlerinden birini yeniden kazandırmayı amaçlıyor: ceza sahası içinde konum alma ve karar verme becerisi.

O sezon Bellingham 23 gol atmış ve 13 asist yapmış, bu istatistikler onun daha sonra Ballon d'Or ödülünde üçüncülüğe yükselmesini sağlamıştı.

Ardından orta sahadaki sorumlulukları arttı, fiziksel sorunlar yaşadı ve hücum etkisinin azaldığı bir sezon geçirdi. Şimdiyse Mourinho, o özgürlüğün bir kısmını ona geri kazandırmanın bir yolunu bulmuş gibi görünüyor.

Bellingham savunma görevlerini ve hücumların kurulmasındaki rolünü yerine getirmeye devam edecek, ancak temel pozisyonu artık daha ileride. Oradan hareketlerini, çalımlarını ve ceza sahası içinde bulunma yeteneğini daha iyi değerlendirebilecek.





Peki ya her şey Bellingham'ın etrafında dönseydi?





İngiltere ile plan farklı, ancak fikir benzer. Teknik direktör Thomas Tuchel, Bellingham'ın birden fazla pozisyonda oynama becerisinden faydalanmaya çalışıyor, hatta onu doğrudan forvet olarak bile denedi.

İngiliz teknik ekibi ayrıca oyuncularına pozisyonlarını değiştirme özgürlüğü tanıyan, daha esnek bir takım istiyor. Bu durum Hırvatistan karşısında kendini gösterdi; Bellingham, İngiltere'nin yedi golünün dördüne katkı sağladı: bir gol attı ve üç asist yaptı.

Onu en çok öven isimlerden biri Manchester United efsanesi Roy Keane oldu. Eski futbolcu, Bellingham'ın topla oynama becerisine dikkat çekti, ancak özellikle topsuz alandaki büyük mücadelesine ve başkalarına ilham verme yeteneğine odaklandı.

ITV kanalına şöyle dedi: "Tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olabilir." Bu yorum, Bellingham'ın İngiltere'de gördüğü büyük takdiri yansıtıyor; artık yalnızca Real Madrid'in genç bir yıldızı değil, geleceğini onun etrafında inşa etmeye çalışan İngiltere Millî Takımı'nın liderlerinden biri hâline geldi. Madrid'de de hisler pek farklı değil.



