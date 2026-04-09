"En güzel hediye".. Motsepe, Senegal hükümetinin CAF’taki yolsuzluğun soruşturulması taleplerine yanıt verdi

Patrice Motsepe, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı, Senegal hükümetinin konfederasyon içindeki yolsuzluğu ortaya çıkarmak için kapsamlı bir uluslararası soruşturma açılması yönündeki taleplerine yanıt verdi.

CAF Temyiz Komitesi’nin, Senegal Milli Takımı sahada kazanmış olmasına rağmen 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu Fas’a vermesi kararının ardından — “Teranga Aslanları” oyuncularının sahayı terk ettiği gerekçesiyle — Senegal hükümeti, CAF içindeki yetkililere yönelik yolsuzluk şüpheleri konusunda uluslararası bir soruşturma talep etti.

Motsepe dün, çarşamba günü, oradaki durumu yatıştırmak ve nihai kararın Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından beklendiği Afrika finali dosyasında CAF’ın bir tarafı diğerinin aleyhine kayırmadığını teyit etmek amacıyla Senegal’e resmî bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyareti sırasında Motsepe bir basın toplantısında, “CAF içinde olası herhangi bir yolsuzlukla ilgili her türlü soruşturmayı memnuniyetle karşılarım; ister bir hükümet ister bağımsız bir kurum tarafından yürütülsün. Aslında bunu teşvik ediyorum. Tam iş birliği yapacağız” dedi.

Motsepe, yolsuzluğa karşı “sıfır tolerans” politikasının izlenmesi gerektiğini vurgulayarak, bu mücadelenin futbolun ötesine geçtiğine işaret etti.

“Çocuklarımıza hayatta başarının yolsuzluk gerektirdiği izlenimini veremeyiz. Mutlak bir sıfır tolerans politikası olmalı” diye sürdürdü.

Bu adımın Afrika futbolunun geleceği için gerekli olduğunu vurgulayarak, “Bu, Afrika futboluna verebileceğimiz en güzel hediye. Yolsuzluk hakkında sadece konuşmak değil; müdahale etmek, gerekli yasaları koymak ve uygulamak” dedi.

Bu açıklığa rağmen Motsepe, Senegal ile Fas arasındaki anlaşmazlığa ilişkin tutumunu korudu ve herhangi bir Afrika ülkesine diğerinin aleyhine ayrımcılık ya da kayırmacılık yapılmadığını teyit etti.

Güney Afrikalı yetkili, “Hiçbir ülkeye asla diğerlerinden daha iyi muamele edilmeyecek. Bu olmayacak” ifadelerini kullandı.

Gerilime rağmen Motsepe, yatıştırma ve birliği güçlendirme arzusunu, “Bu deneyimlerin 54 Afrika ülkesi arasında bizi daha da birleşik hale çıkaracağına inanıyoruz” sözleriyle dile getirdi.