Al-Shabab'ın savunmacısı Ali el-Bleyhi, önceki takımı el-Hilal'den ayrılmasının ardından Suudi Roshn Ligi'nde yeni bir tarih yazdı.

Al-Shabab, bugün perşembe günü Roshn Ligi'nin on birinci haftasında el-Feth'e konuk oldu; maç, ev sahibinin el-Ahsa'daki stadında oynandı.

Maçın 31. dakikasında Ali el-Bleyhi, el-Feth kalecisinden seken topu değerlendirerek kafayla ağlara göndererek Al-Shabab'ın ikinci golünü kaydetti.

Suudi savunmacı bununla da yetinmedi; 54. dakikada bir ortayı sol ayağıyla ağlara göndererek kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü kaydetti.

"X" platformundaki "Roshn Ligi İstatistikleri" hesabına göre, bu, Ali el-Bleyhi'nin bu sezon turnuvada ilk kez gol attığı maçtı.

Bu ikili golle birlikte el-Bleyhi, 22 golle Suudi Roshn Ligi tarihinde en çok gol kaydeden savunmacı konumuna yükseldi ve 21 gol kaydeden Cezayirli Faruk Şafii'yi geride bıraktı.

Suudi savunmacının Roshn Ligi tarihinde kaydettiği 22 golün 17'sini el-Hilal formasıyla attığı, el-Feth ile tek bir gol, Al-Shabab ile ise 4 gol kaydettiği hatırlatılır.



