Barcelona

En fazla kazanan futbolcu Lionel Messi

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Messi Barcelona Nastic
Getty Images
Messi 126 milyon euro'luk geliriyle en çok kazanan futbolcu oldu. Arjantinli yıldızı Ronaldo ve Neymar takip ediyor.

İspanya ekibi Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, bu yıl en çok kazanan futbolcular listesinde ilk sırada yer aldı.

Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, 126 milyon dolarla 2020 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu.

Messi'nin ardından İtalya ekibi Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 117 milyon dolar kazancıyla ikinciliği elde etti.

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    Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımında görev yapan Brezilyalı Neymar, 96 milyon dolar geliriyle üçüncü sıraya yerleşti.

    Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle:

    Futbolcu Kulüp Gelir (dolar)
    Lionel Messi Barcelona 126 m
    Cristiano Ronaldo Juventus 117 m
    Neymar PSG 96 m
    Kylian Mbappe PSG 42 m
    Mohammed Salah Liverpool 37 m
    Paul Pogba Manchester United 34 m
    Antoine Griezmann Barcelona 33 m
    Gareth Bale Real Madrid 29 m
    Robert Lewandowski Bayern Münih 28 m
    David De Gea Manchester United 27 m

     

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